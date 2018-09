Alessandro Calabrese toccante su Lidia. De Lellis? “Si è salvata…”

Alessandro Calabrese torna a parlare del suo amore per Lidia Vella. Giulia De Lellis: ‘Si è salvata…’

Un amore caratterizzato da continui alti e bassi, quello tra i due ex gieffini Alessandro Calabrese e Lidia Vella. Innamorati a tal punto da stare insieme nonostante la notevole differenza di età. Il romano, dopo il breve flirt avuto all’interno della casa del Grande Fratello con la vincitrice Federica Lepanto, ha scelto nuovamente di stare con Lidia, sua fidanzata da tantissimi anni. L’incontro tra i tre, avvenuto nella Casa più spiata d’Italia, resterà nelle memorie del programma praticamente per sempre. Un sentimento viscerale, quello di Alessandro. Voleva Lidia a tutti i costi e, infatti, una volta fuori dalla casa, ha deciso di riprendere la relazione. Poi purtroppo qualche tempo fa di comune accordo hanno scelto di porre fine al legame che li univa.

Nonostante il tempo, arrivano dichiarazioni forti da parte di Alessandro

A distanza di ormai un bel po’ di tempo dalla loro separazione sentimentale, Alessandro su Instagram proprio nelle ultimissime ore, ha rivelato di essere ancora innamorato della sua Lidia. Alla domanda postagli da un utente sul motivo del loro, forse, definitivo allontanamento, Calabrese risponde: “L’amore non finisce cosi, rimarrò sempre innamorato di Lidia. Mi ha rubato il cuore e, il cuore è uno solo.” E aggiunge,”Ci siamo lasciati perchè non andavamo più d’accordo. Nessuno dei due ha sbagliato, ci rispettavamo troppo!” Dunque, una vera e propria dichiarazione d’amore che resta immutata nonostante il tempo. Chissà che tra i due non possa esserci un riavvicinamento dopo le parole del romano!

Non mancano parole d’affetto anche per Giulia De Lellis

E’ proprio in vena di parole d’amore e d’affetto Alessandro. E, infatti, dopo aver fatto profonde rivelazioni sulla sua vita sentimentale, ecco che l’ex corteggiatore spende due parole anche per Giulia De Lellis, considerandola una ‘salvata’ come si evince dalle Stories. “E’ una persona fantastica e lo dico perché lo so senza social ma di via reale”