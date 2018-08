Temptation Island Vip: Lidia Vella del Grande Fratello doveva fare la tentatrice

Temptation Island Vip tentatrici: doveva esserci anche Lidia Vella del Grande Fratello

A poche ore dall’inizio delle registrazioni di Temptation Island Vip arriva la rivelazione che non ti aspetti: Lidia Vella doveva essere una delle tentatrici del nuovo reality show di Simona Ventura. L’ex concorrente del Grande Fratello, di recente vista in tv nel salotto di Barbara d’Urso in qualità di opinionista, è stata contattata dalla redazione di Maria De Filippi nelle ultime settimane. A svelarlo è stata la stessa Lidia, che si è sottoposta al gioco delle domande su Instagram. Ma, come chiarito dalla diretta interessata, la Vella ha rifiutato questa ghiotta proposta di lavoro. “Amo follemente questo programma. Mi era stato proposto il ruolo di tentatrice per quello vip. Ma ho rifiutato perché non vorrei mai essere causa di sofferenza per un’altra donna, visto che purtroppo so cosa si prova”, ha spiegato la siciliana.

Chi sono le tentatrici di Temptation Island Vip

Lidia Vella a parte, si sa poco e nulla dei nomi delle tentatrici di Temptation Island Vip. Qualche giorno fa Raffaella Mennoia, autrice del programma, ha confermato nel ruolo Melissa Castagnoli, già tentatrice nella versione classica del format nel 2016. Ma secondo un gossip riportato dal settimanale Chi, l’ex fiamma di Mario Balotelli avrebbe dato forfait all’ultimo minuto. Si è parlato successivamente dell’ingresso di Erjona Sulejmani, l’ex moglie del calciatore Dzemaili, ma nulla è stato confermato. Certi, invece, alcuni tentatori maschi, che sono stati avvistati all’aeroporto prima della partenza per la Sardegna. Sono entrati nel cast: Nicolò Federico Ferrari, Nicolò Raniolo, Francesco Chiofalo, Andrea Cerioli, Davide Rossi.

Rimandata la data di inizio di Temptation Island Vip

Le registrazioni di Temptation Island Vip dureranno 21 giorni e per questo la messa in onda della trasmissione è stata rimandata. La prima puntata non ci sarà più l’11 settembre bensì i primi giorni di ottobre. Confermate le sei coppie in gara: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.