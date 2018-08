Nicolò Ferrari e Andrea Cerioli tentatori a Temptation Island Vip: la conferma

Nicolò Ferrari e Andrea Cerioli a Temptation Island Vip: l’ex corteggiatore e l’ex tronista sbarcano nel ruolo di tentatori

Nicolò Ferrari e Andrea Cerioli sono in partenza per Temptation Island Vip. A confermarlo è una foto segnalata da un utente al sito di Isa e Chia. Nell’immagine è possibile vedere l’ex corteggiatore di Nilufar Addati e l’ex tronista all’aeroporto di Cagliari. Loro sono solo due dei tentatori che aiuteranno le coppie partecipanti a mettere alla prova il loro amore. Non mancheranno di certo i colpi di scena vista la presenza di Nicolò. Ricordiamo, infatti, che il Ferrari è l’ex corteggiatore di Nilufar, che prenderà parte al programma delle tentazioni insieme a Giordano Mazzocchi. Insieme a quest’ultimo, Nicolò è arrivato sino al giorno della scelta, ma la Addati ha deciso di uscire da Uomini e Donne insieme al Mazzocchi. Ci potrebbe essere, dunque, un possibile riavvicinamento tra i due nel villaggio? In questi mesi abbiamo visto Nilufar innamoratissima del suo Giordano e le tentazioni non dovrebbero separarla da lui. Ma nel noto reality sappiamo che tutto è possibile!

Temptation Island Vip, Nicolò Ferrari e Andrea Cerioli: il loro ritorno in tv

Ma non stiamo parlando solo del ritorno in tv di Nicolò, ma anche di quello di Andrea Cerioli. A quanto pare l’ex tronista ha deciso di rimettersi in gioco tornando sul piccolo schermo. Da ormai diverso tempo, è single. Dopo la fine della relazione con Valentina Rapisarda, il Cerioli non ha più ufficializzato alcuna storia d’amore. Ora si rimette in gioco e sicuramente i telespettatori saranno contenti di poterlo rivedere in televisione dopo anni. Grandi colpi di scena, dunque, nella prima edizione della versione Vip del reality delle tentazioni. Tra le coppie, oltre Nilufar e Giordano, vi sono anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo,anche loro ex partecipanti di Uomini e Donne.

Temptation Island Vip, prima edizione: il cast

Nel cast della prima versione Vip del reality delle tentazioni vedremo anche Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Altri volti noti vestiranno, invece, il ruolo di tentatori. Stiamo parlando, ad esempio, del figlio di Vasco Rossi, Davide, il quale pare sia pronto a riservare delle sorprese ai telespettatori.