Temptation Island Vip: Il figlio di Vasco rivelerà importanti segreti sul suo passato

Mancano veramente poche settimane all’inizio della prima edizione di Temptation Island Vip e, ad oggi, il pubblico sembra davvero curioso di saperne di più su questa particolare rielaborazione del format originale. I protagonisti scelti per prendere parte allo show, inoltre, hanno sicuramente alzato la posta in gioco. Tra questi, come molti sanno, ci sarà anche Davide Rossi, figlio di Vasco Rossi. Quest’ultimo però, stando a quanto scritto dal settimanale Oggi, pare che a Temptation non si limiterà a vestire “solo” i panni del tentatore. Il ragazzo, infatti, nel programma sembrerebbe intenzionato a raccontare prima di tutto la sua storia, portando a galla momenti tormentati e difficili del proprio passato.

Temptation Island Vip, Davide Rossi racconterà la sua storia: il passato tormentato del figlio di Vasco Rossi

Non sappiamo esattamente cosa il figlio di Vasco abbia intenzione di rivelare a Temptation Island. Secondo la rubrica Pillole di Gossip di Oggi, infatti: “Si mormora che il figlio d’arte riserverà sorprese durante lo show e che commuoverà il pubblico con la sua storia difficile e il suo passato tormentato”. Questa nuova edizione di Temptation, quindi, pare destinata a riservare non poche sorprese al pubblico da casa. Se queste sono le premesse, ad oggi, forse non è troppo presto per dire che, quasi sicuramente, anche la versione Vip del docu-reality di Maria De Filippi (come la Nip) pare destinata a raggiungere il successo.

Temptation Island Vip: le coppie che parteciperanno allo show

Confermate anche dal video-promo della trasmissione sono tutte le coppie che prenderanno parte alla prima edizione di Temptation Island Vip. Allo show, come molti sanno, parteciperanno: quattro ex protagonisti di Uomini e Donne (Sossio e Ursula del Trono Over e Giordano e Nilufar del Trono Classico), Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta, Andrea Zenga (figlio di Walter Zenga) e Alessandra Sgolastra, l’imprenditore Fabio Esposito con Marcella Esposito e la “stellare” Valeria Marini con il fidanzato Patrick.