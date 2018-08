Temptation Island Vip, arriva il video del cast ufficiale: ultime news

Temptation Island Vip, Simona Ventura lancia le coppie: arriva il video ufficiale del cast. Tutte le news sul reality in onda a settembre su Canale 5

Un falò si è appena spento, un altro è pronto a divampare. Infatti si è da poco conclusa la quinta edizione di Temptation Island Nip, ma a breve il reality riprenderà quota con la versione Vip. Dopo settimane di toto nomi per il cast, ecco finalmente arrivare la conferma definitiva dei protagonisti celebri che vedremo impegnati sull’isola delle tentazioni. A lanciarli è colei a cui spetta il ruolo di condurli nel loro percorso, vale a dire simona Ventura che ha da poco pubblicato il video ufficiale relativo al cast. Sei le coppie che si metteranno in gioco e che metteranno sulla graticola della tentazione il loro amore.

Le coppie di Temptation Island Vip

Sicuramente il nome più intrigante di questa edizione è quello di Stefano Bettarini che parteciperà con la fidanzata Nicoletta Larini. Il motivo è semplice: l’ex calciatore è l’ex marito di Simona Ventura, il che mette in tavola già abbastanza pepe. Aggiungere altro è superfluo. Ci saranno poi Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, sbocciati al Trono Classico di Uomini e Donne della scorsa stagione. Sempre dal salotto di Maria De Filippi, stavolta dal Trono Over, ecco Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Spazio poi a Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Della coppia poco si sa. Lui è noto soprattutto per essere il figlio dell’ex portiere dell’Inter e attuale allenatore Walter Zenga, lei è una giovane 22enne di Recanati. Ci saranno anche Fabio Esposito e Marcella Esposito. Per loro stesso discorso: poco si sa, a parte che hanno stesso lo cognome ma storie differenti e che lui è un modello noto nel settore moda. Infine la ciliegina sulla torta: la stellare Valeria Marini, in gioco con il suo nuovo compagno, Patrick Baldassarri.

Temptation Island Vip 2018, quando inizia e quanto durerà il programma: ultime news

La prima puntata dell’edizione Vip di Temptation Island è fissata per martedì 11 settembre (Canale 5, prima serata), salvo stravolgimenti di palinsesto. In totale gli appuntamenti con il reality dovrebbero essere quattro (ogni martedì), ma non c’è ancora niente di certo su questo punto. Si attende quindi l’ufficialità. Per quanto riguarda i tentatori e le tentatrici, i nomi non sono stati ancora annunciati.