Temptation Island Vip con Simona Ventura: ecco quando inizia

Temptation Island Vip, data di inizio: Simona Ventura pronta a partire

Si è appena conclusa una grandissima edizione di Temptation Island ed ora è arrivato il momento di pensare alla versione Vip. Ad oggi, Temptation Island Vip sembra promettere molto bene, tanto come quello condotto da Filippo Bisciglia. In attesa della messa in onda della prima puntata, sono iniziati a venire a galla i nome delle coppie che hanno deciso di partecipare al docu-reality. Intanto, l’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ci rivela finalmente quando verrà trasmesso il programma condotto da Simona Ventura. Martedì 11 Settembre 2018 su Canale 5 in prima serata va in onda la primissima puntata dell’isola delle tentazione delle star.

Simona Ventura conduce Temptation Island Vip dall’11 Settembre 2018 su Canale 5

È tanta l’attesa dei fan per l’arrivo di Temptation Island Vip. Da quando sono stare rese note le coppie partecipanti, sui social se ne stanno leggendo di tutti i colori. Tanta ironia sul fatto che Stefano Bettarini abbia deciso di partecipare insieme alla sua fidanzata, pur sapendo che a presentare il tutto sarà proprio la sua ex moglie. Sembrano esserci poi Ursula e Sossio dal Trono Over di Uomini e Donne e Giordano e Nilufar dal Trono Classico. Confermatissima Valeria Marini e il suo attuale fidanzato. Come pare sia certa la presenza di Alex Belli e la sua Mila Suarez. La curiosità è tanta, anche perché ci si sta chiedendo da ormai diversi mesi se tutto resterà uguale alla versione Nip.

Temptation Island Vip: tutte le primissime anticipazione sul programma condotto da Simona Ventura

E mentre le coppie sembrano essere quasi tutte confermate, lo stesso non vale per i tentatori. I nomi di coloro che proveranno a far cadere in tentazioni i fidanzati e le fidanzate sono ancora tutti top secret. In ogni caso, un nome a dir poco inaspettato ha iniziato a circolare sui social da alcuni giorni. Lui è Davide Rossi, figlio del più noto Vasco.