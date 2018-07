Temptation Island Vip: svelate sei coppie, ci sono anche Nilufar e Giordano

By

Temptation Island Vip: i nomi delle altre coppie che parteciperanno all’isola delle tentazioni

La scorsa settimana abbiamo svelato i nomi delle prime due coppie che parteciperanno alla prima edizione di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura. Degli altri nomi si aggiungono a quelli di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini e Valeria Marini e Patrick Baldassari. Ad anticipare le altre coppie protagoniste del programma di Canale 5 il settimanale Chi, in edicola il 1 agosto. “Dopo l’anticipazione di Chi sulla presenza di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini fra le coppie di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura. Nel numero in edicola da mercoledì 1 agosto il settimanale diretto da Alfonso Signorini svela altri nomi del cast” scrive Gabriele Parpiglia su Instagram.

Temptation Island Vip: anche Nilufar e Giordano nel cast

“Oltre a Valeria Marini e Patrick Baldassari, vicini alla firma, ci sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar con Giordano (da Uomini e donne) e Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere Walter Zenga, con la fidanzata Alessandra Sgolastra. Avvicinati Alex Belli e la sua Mila Suarez“ svela ancora Parpiglia sul social network. Un cast che si preannuncia spumeggiante e a questi nomi se ne potrebbero aggiungere ancora altri: “Ma le sorprese non sono finite…”.

Temptation Island Vip: quando andrà in onda su Canale 5

Cresce il fermento per la prima edizione Vip di Temptation Island. Mentre attendiamo l’ultima puntata della versione classica con Filippo Bisciglia, Chi anticipa che la versione Vip sarà in onda su Canale 5 a settembre, per la precisione verso la metà del mese.