Temptation Island Vip, i primi nomi: ci sono anche Valeria Marini e Stafano Bettarini

Temptation Island Vip: ecco i primi nomi

Mentre su Canale 5 è in onda la versione classica di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, si prepara a partire la prima edizione Vip dell’isola delle tentazioni con Simona Ventura. I fan del programma, già da qualche tempo, iniziano a ipotizzare quali personaggi del mondo dello spettacolo faranno parte di Temptation Island Vip. Chi, in edicola il 25 Luglio, ci anticipa i primi nomi ufficiali. Come scrive su Instagram il giornalista e autore Gabriele Parpiglia il cast del programma sarà assolutamente esplosivo, per cui ne vedremo delle belle.

Temptation Island Vip: Valeria Marini e Stefano Bettarini nel cast

“Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini la prima coppia vip ad avere firmato è quella composta da Valeria Marini e dal fidanzato Patrick Baldassarri“ scrive Gabriele Parpiglia. “La seconda coppia, il cui contratto è agli ultimi dettagli, sarebbe il vero “colpaccio” della trasmissione: si tratta infatti dell’ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini con l’attuale compagna Nicoletta Larini“ continua. Manca un mese o poco più all’inizio dell’edizione Vip del programma campione d’ascolti Temptation Island.

Temptation Island Vip: Simona Ventura farà vedere i video al falò a Stefano Bettarini

“Sarà divertente vedere il falò di confronto tra Bettarini e la Ventura mentre lui osserva la sua attuale fidanzata corteggiata da tentatori famosi… e viceversa” si legge nel ancora nel post. E sarà proprio così. La conduttrice Simona Ventura farà vedere i video a Stefano Bettarini durante i falò e sarà, ovviamente, presente al falò di confronto. I due, nonostante abbiano preso strade diverse, sono molto uniti e la vicinanza durante il brutto incidente accaduto al figlio ne è una dimostrazione.