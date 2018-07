Simona Ventura e Stefano Bettarini: dediche social al figlio Niccolò

Le dediche social di Stefano Bettarini e Simona Ventura al figlio Niccolò dopo l’accoltellamento

Niccolò Bettarini, il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, è stato accoltellato fuori da una discoteca intorno alle 5 del mattino. Il giovane di 19 anni non è in pericolo di vita, ha rassicurato la madre Simona Ventura sui suoi social network. Adesso Niccolò Bettarini è ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano. E dagli stessi social arrivano le dediche e il pensiero dei genitori. Stefano Bettarini scrive: “Hai sempre avuto senso di protezione per tutti… Soprattutto per i più deboli. Sempre orgoglioso di te Niccolò Bettarini. Ora chi ha sbagliato paghi“. Buone notizie arrivano dal profilo Instagram di Simona Ventura che afferma che il figlio sta migliorando. “Dopo questa lunga, lunghissima giornata, posso dire che è andata bene” scrive Simona Ventura. “Stai migliorando, grazie a Dio… Sei stato coraggioso e ti voglio bene e anche di più” continua poi la conduttrice.

Niccolò Bettarini: ecco com’è andata davvero

Stefano Bettarini e Simona Ventura chiariscono l’accaduto e spiegano come sta loro figlio Niccolò Bettarini, dopo l’aggressione, con un comunicato stampa. I genitori di Niccolò affermano nel comunicato che il figlio è stato aggredito da molte persone e che era intervenuto per difendere un suo amico. Undici coltellate che, fortunatamente, non hanno messo in pericolo di vita il figlio di Bettarini e di Super Simo.

Come sta il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini dopo l’aggressione?

“Fortunatamente le conseguenze non sono gravi. Niccolò si sta riprendendo velocemente, un miracolo visto le 11 coltellate inferte” riporta il comunicato stampa.