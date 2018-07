Stefano Bettarini: prime parole dopo l’accoltellamento del figlio

Stefano Bettarini: primo messaggio e prime parole dopo l’accoltellamento del figlio Niccolò

Stefano Bettarini affida a una Instagram Stories e a un comunicato stampa le prime parole sulla grave vicenda che ha coinvolto suo figlio Niccolò. Il giovane 19enne nella notte appena trascorsa è stato accoltellato all’esterno della nota discoteca milanese Old Fashion durante una rissa che stava cercando di placare. Via social il padre, come già l’ex moglie Simona Ventura (madre di Niccolò), ha tranquillizzato tutti, scrivendo che Bettarini Junior è fuori pericolo di vita. L’ex calciatore ha colto anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che in queste concitate ore hanno espresso un pensiero positivo su quanto accaduto. A stretto giro è poi arrivato un comunicato stampa firmato sia dall’ex calciatore sia da Simona Ventura.

Niccolò Bettarini, il padre Stefano dopo l’accoltellamento: “Grazie a tutti, è fuori pericolo di vita”

Una foto di Niccolò sorridente, un cuore rosso e la didascalia tanta concisa quanto rassicurante che recita: “Grazie a tutti dei numerosi messaggi, Niccolò è fuori pericolo di vita”. Con questo messaggio Stefano Bettarini si è fatto vivo sui social, rassicurando su quanto accaduto nella notte al figlio, accoltellato fuori dalla discoteca Old Fashion. Inoltre, l’ex calciatore, assieme a Simona Ventura, ha diramato un comunicato stampa: “Questa notte nostro figlio Niccolò è stato aggredito da molte persone mentre cercava di difendere un amico. Fortunatamente le conseguenze non sono gravi. Niccolò si sta riprendendo velocemente, un miracolo visto le 11 coltellate inferte. Sperando che i colpevoli vengano presto assicurati alla giustizia, vogliamo ringraziare in primis la Questura di Milano, le Istituzioni e la meravigliosa squadra del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda per esserci stati così vicino”.

La dinamica dell’aggressione a Niccolò Bettarini

Niccolò si è trovato nella rissa dopo aver preso le difese di un amico, la cui fidanzata sarebbe stata importunata da altri ragazzi all’interno dell’Old Fashion. Una parola avrebbe tirato l’altra e la discussione sarebbe degenerata fuori dal locale con uno degli aggressori che avrebbe estratto una lama (coltello o punteruolo), scagliandosi su Bettarini Junior. A quel punto il giovane avrebbe cercato di difendersi con le braccia. Fortunatamente nessun fendente è giunto al petto o in altre zone che avrebbero potuto portare al peggio. Il ragazzo è stato poi ricoverato all’ospedale Niguarda e operato d’urgenza per una ferita al tendine della mano.