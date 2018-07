Morgan, Niccolò Bettarini accoltellato: “Sconvolto, ma aggiungo che…”

Morgan interviene sull’accoltellamento di Niccolò Bettarini: “Sconvolto, abbraccio Simona, ma aggiungo che…”. Poi le ultime news della vicenda: “Operato d’urgenza ma fuori pericolo”

La grave vicenda dell’accoltellamento di Niccolò, figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini, ha presto fatto il giro del web e dei telegiornali. Il giovane ragazzo 19enne nella nottata scorsa è stato accoltellato all’esterno della discoteca milanese Old Fashion durante una rissa che aveva cercato inutilmente di sedare. Morgan, amico di Super Simo, è intervenuto sull’accaduto, scrivendo un post sulla sua pagina Facebook. Il messaggio del cantante è denso di affetto per l’amica Simona, ma al contempo è percorso da una vena polemica tutt’altro che velata.

Simona Ventura, figlio Niccolò Bettarini accoltellato: il messaggio di Morgan

“Fuori da una discoteca milanese ieri è stato pugnalato 9 volte il figlio di Simona Ventura, sono sconvolto”, scrive Morgan. “Abbraccio Simona – prosegue il cantante – che è una mia amica e una fantastica mamma e prego per suo figlio”. Castoldi dà poi sfogo alla vena polemica nei confronti di una frangia della musica contemporanea: “Aggiungo che la musica di m…da contribuisce a comportamenti violenti, incivili e, in sintesi diffonde mancanza di umanità e di senso dell’essere umano. Obnubila la possibilità di ragionare e quindi non sviluppa l’intelligenza”. Infine il polistrumentista chiosa: “Se anziché certa musica stupida, monosillabica, tecno e con la cassa in quarti, si ascoltasse un po’ di De André certa gente oggi non girerebbe con i coltelli in cerca di sangue ma con ironia in cerca di dialogo e di avventura.”

Ultime news su Niccolò Bettarini: “Operato d’urgenza ma fuori pericolo”

Le ultime news su Niccolò Bettarini confermano che il ragazzo è fuori pericolo di vita. Il giovane è ora ricoverato al Niguarda, come si legge sull’Huffington Post, in seguito all’aggressione di “alcuni animali” – questa la descrizione degli aggressori resa alla polizia da parte degli amici di Niccolò – che gli ha provocato diverse tagli (quasi tutti superficiali fortunatamente), tra cui una lesione del tendine della mano. Proprio quest’ultima ferita ha reso indispensabile un’operazione chirurgica d’urgenza.