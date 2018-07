Il figlio di Simona Ventura accoltellato: Niccolò Bettarini in ospedale

Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è stato aggredito fuori da una discoteca

Grande spavento per Simona Ventura e Stefano Bettarini. Il figlio dell’ex coppia – Niccolò Bettarini, 19 anni – è stato aggredito fuori da una discoteca di Milano, verso le 5 del mattino. Come racconta La Repubblica, il giovane ha cercato di sedare una lite all’esterno del locale quando è stato accoltellato. Niccolò è stato aggredito con ben nove coltellate alla parte alta del corpo. Quando è stato soccorso il ragazzo era cosciente: è dunque fuori pericolo. Al momento gli investigatori stanno raccogliendo le immagini delle telecamere per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sono già stati interrogati gli amici di Bettarini Junior, che hanno definito gli aggressori “degli animali”. Niccolò non ha ancora dato la sua versione dei fatti.

I dettagli sull’aggressione a Niccolò Bettarini

Da quanto trapela dall’ospedale Niguarda, dove Niccolò è al momento ricoverato, il giovane avrebbe preso le difese di un amico, la cui ragazza era stata ‘molestata’ da alcuni giovani. La discussione è degenerata fuori dal locale con uno degli aggressori che ha tirato fuori un coltello e ha aggredito Bettarini che si è difeso con le braccia. Niccolò sarebbe stato colpito da una decina di fendenti per fortuna quasi tutti sugli arti superiori e, meno profondi, al petto. L’unica preoccupazione riguarda una coltellata che ha reciso un tendine della mano, per la quale è stato sottoposto a un intervento chirurgico

Il commento di Simona Ventura sull’aggressione del figlio

“Volevo rassicurare tutti: mio figlio Niccolò non è in pericolo di vita”, ha fatto sapere Simona Ventura su Instagram e su Twitter. Non si è ancora espresso sulla vicenda, invece, Stefano Bettarini.