Temptation Island Vip: il figlio di Vasco Rossi sarà uno dei tentatori? Lo scoop

Temptation Island Vip, salta fuori il nome di uno dei possibili tentatori: si chiama Davide ed è il figlio di Vasco Rossi

Temptation Island Vip non è ancora iniziato ma le notizie inedite sulla trasmissione continuano a tenere alte le aspettative del pubblico da casa. Saltate fuori le prime indiscrezioni (e le prime conferme) sulle coppie famose che prenderanno parte al programma, sembra essere arrivato adesso il turno dei tentatori e delle tentatrici. Come molti forse già sanno, difatti, a Temptation Island Vip l’intero cast (e non solo le coppie) sarà formato da volti già noti ai telespettatori del piccolo schermo. Oggi, a tal proposito, a dare in esclusiva il nome del primo (possibile) tentatore famoso c’ha pensato il settimanale Chi: si chiama Davide, ed è il figlio di Vasco Rossi.

Temptation Island Vip, Davide Rossi tra i tentatori? Quello che sappiamo del figlio di Vasco

“Colpo di scena: tra i tentatori di Temptation Island Vip, guidato da Simona Ventura, ci potrebbe essere Davide Rossi, figlio di Vasco, alla ricerca di una popolarità televisiva mai esplosa”, questo è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. Quello che sappiamo del figlio di Vasco è che, fino ad ora, Davide si è cimentato in qualche piccolo ruolo come attore che, nonostante l’impegno, non lo ha portato alla ribalta. A parte qualche ospitata televisiva, infatti, Davide Rossi non è riuscito a sfondare nel mondo dello spettacolo. Che sia forse questa l’occasione giusta? Intanto, stando a quanto emerso, pare che il ragazzo aspetti il beneplacito del padre.

Temptation Island Vip: confermate le prime coppie

Mentre rimane in dubbio la partecipazione del figlio di Vasco a Temptation Island Vip, notizie certe sono emerse nelle ultime ore anche riguardo le coppie che prenderanno parte alla trasmissione. Tra i volti noti della prima edizione che hanno fatto più scalpore ci sono: Sossio e Ursula di Uomini e Donne, Stefano Bettarini e la fidanzata e Nilufar e Giordano del Trono Classico.