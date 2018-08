Temptation Island Vip rimandato: la data di inizio non è più l’11 settembre

Quando inizia Temptation Island Vip? Non più martedì 11 settembre

Tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva, Temptation Island Vip non partirà più martedì 11 settembre, come inizialmente previsto. A rivelarlo è Blogo, che chiarisce che le riprese del nuovo programma di Simona Ventura non sono ancora iniziate. Com’è noto, la permanenza nel villaggio della Sardegna dura 21 giorni e automaticamente la messa in onda del reality show slitterà a fine settembre o inizio ottobre, quando saranno di fatto terminate le registrazioni. Al momento, dunque, non c’è una data ufficiale della trasmissione, che potrebbe essere trasmessa il martedì sera o il mercoledì sera. Il lunedì sera, giorno fissato per la versione classica di Temptation Island, è stato lasciato libero per la terza edizione del Grande Fratello Vip.

Le registrazioni di Temptation Island Vip stanno per iniziare

Anche se la messa in onda è stata rimandata, le registrazioni di Temptation Island Vip stanno per iniziare. Simona Ventura è già in Sardegna con alcuni membri della produzione di Maria De Filippi. Le sei coppie e i numerosi tentatori sono in viaggio. All’aeroporto sono stati avvistati i tentatori Nicolò Federico Ferrari, Francesco Chiofalo, Davide Rossi, Andrea Cerioli, Nicolò Raniolo. Qualche coppia ha invece voluto salutare i fan su Instagram, come Nilufar e Giordano che, prima di separarsi, hanno trascorso qualche giorno di relax e romanticismo a Ischia.

Le coppie protagoniste di Temptation Island Vip

Sono sei le coppie che si metteranno in gioco a Temptation Island Vip: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.