Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip: la scelta prima della partenza

Temptation Island Vip: Nilufar e Giordano in viaggio verso la Sardegna per le registrazioni

Nilufar e Giordano di Uomini e Donne sono pronti per mettere alla prova il loro amore. In queste ore la coppia è in viaggio verso la Sardegna dove, tra qualche giorno, inizieranno le riprese della prima edizione di Temptation Island Vip. Un’esperienza dura, difficile, che la coppia sta cercando di vivere nel migliore dei modi. Per questo prima della partenza Giordano e Nilufar hanno trascorso qualche giorno di relax a Ischia, una delle isole preferite dall’ex tronista di Maria De Filippi. Con loro la famiglia di Nilufar, che ha stretto un buon legame con l’ex corteggiatore romano. Ma prima di raggiungere Simona Ventura, Mazzocchi ha ricevuto anche l’incoraggiamento del fratello maggiore Agostino, che l’ha sempre supportato nella sua avventura televisiva.

Giordano intimorito da Temptation Island Vip: il gesto d’affetto del fratello

“Sempre al tuo fianco“, ha scritto Agostino su Instagram, condividendo uno scatto che lo ritrae da bambino insieme al fratello Giordano Mazzocchi. I due sono molto legati e dopo la scelta a Uomini e Donne Agostino ha instaurato un ottimo rapporto pure con la cognata Nilufar Addati. Dunque, prima dell’inizio di Temptation Island Vip, Agostino ha voluto incoraggiare Giordano, ricordandogli che – comunque vada – potrà sempre contare sulla sua presenza. Un gesto che h fatto piacere al maestro di sci, che ha subito condiviso il post del fratello sul suo account social.

Le dichiarazioni di Giordano Mazzocchi prima dell’inizio di Temptation Island Vip

“Io non sono troppo convinto. Mi fa un po’ paura. Non sono un fidanzato modello. Non ho mai avuto una relazione importante e stabile e sono impreparato. Spesso sono fuori e non riesco a darle le attenzioni che vorrebbe e che si meriterebbe. Non posso poi nascondere che Nilufar è molto gelosa…”, ha confidato Giordano prima della partenza. Il suo amore per Nilufar saprà resistere alle tentazioni?