Nilufar e Giordano: “Il nostro amore sarà messo a dura prova”

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: il loro amore e Temptation Island Vip

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Il romano e la napoletana si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi e, dopo mesi di discussioni e incomprensioni, sono riusciti a trovare l’amore. I due stanno insieme da pochi mesi e sono più felici che mai, nonostante litighino spesso. Nilufar è molto gelosa, mentre Giordano è impreparato. Non ha mai avuto una storia importante e non riesce a darle le giuste attenzioni per i troppi impegni: è questo quello che la coppia ha confessato in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Sarebbero proprio questi problemi, però, ad aver portato l’ex tronista e l’ex corteggiatore a decidere di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island Vip. L’Addati vuole avere l’opportunità di vedere come il suo fidanzato si rapporta con altre ragazze, a differenza di Mazzocchi che è impaurito dalla situazione.

Riguardando indietro il loro percorso, Giordano e Nilufar rifarebbero tutto. Quest’ultima eviterebbe, però, l’errore enorme con l’ex corteggiatore Stefano. La neo coppia si è trovata bene sin dall’inizio, dato che nel programma di Canale 5 entrambi si sono mostrati per quello che erano davvero. “Le mie sensazioni iniziali sono state tutte confermate” ha dichiarato Mazzocchi. “L’idea che mi ero fatta di lui era giusta” ha detto invece l’Addati. Sarà questo feeling nato da subito che fa sì che i due riescano ad immaginare un futuro insieme, anche se sono molto giovani e si conoscono da poco. “Non mi spaventano le diversità che ci sono tra di noi” ha fatto sapere la ragazza che ogni giorno viene scelta e voluta dal suo compagno.

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano: il rapporto con le famiglie e la nuova vita

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno conosciuto anche i rispettivi genitori: quelli di Giordano adorano Nilufar ed è come se la conoscessero da sempre, a quelli di lei piace tanto lui perché è stato capace di stare vicino alla ragazza in un momento particolarmente difficile. La vita dei due ragazzi, però, è cambiata dopo Uomini e Donne. Giordano, oltre ad aver incontrato l’amore, ha trovato la vera amicizia in Luigi Mastroianni, con il quale convive. Nilufar viaggia molto di più ed è spesso a Roma dal suo fidanzato.