GF, Greta e Sergio si sono lasciati? Silenzio rotto e segnalazione

Dopo il Grande Fratello cosa sta accadendo tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? I fan della coppia, nata nella Casa di Cinecittà, in questi giorni si stanno ponendo questa domanda. Il motivo? Da qualche giorno non appaiono più insieme sui social network e in questa era è normale per il pubblico porsi delle domande. Quando sono usciti dal reality show di Canale 5, entrambi hanno spesso tenuto informati i fan dei loro momenti trascorsi insieme. Ma ecco che qualcosa è cambiato ora e la stessa Greta decide di chiarire la situazione.

Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, la Rossetti in queste ore spiega cosa sta accadendo tra lei e Sergio. Proprio nella giornata di ieri si è parlato sul web di una presunta crisi tra i due ex gieffini, soprattutto dopo aver notato che Greta ha partecipato da sola alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi. Con quest’ultimo, l’ex tentatrice di Temptation Island, aveva cercato di creare un triangolo amoroso che vedeva protagonista anche Sergio.

Alla fine Vittorio è stato eliminato al GF tramite il televoto e quindi Greta si è concentrata solo sul suo rapporto con D’Ottavi. Pare che oggi la coppia sia ancora in piedi, almeno questo è ciò che si può intuire dalle parole della Rossetti, condivise in queste ore su Instagram.

“Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e avevo detto che questa volta prima di condividere tutto avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose. In questo momento risponderò solo con questa storia a tutti quelli che giustamente vogliono sapere qualcosa in più sulla nostra storia. Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose e i social passano in secondo piano”

Greta parla ancora al plurale, mettendo dunque in mezzo Sergio nella sua decisione di non condividere più foto e video che li ritraggono insieme. La stessa Rossetti precisa che il suo profilo social non è di coppia, ma personale. Pertanto, continuerà a pubblicare ciò che riguarda se stessa e la sua vita.

Oggi per l’ex gieffina è “inutile fare supposizioni”. Infatti, se mai tra Greta e Sergio la storia finirà saranno loro a dirlo al pubblico, come dichiara lei in queste ore. Per il momento, l’ex tentatrice chiede solo di accettare questa loro decisione di condividere tutto ciò che riguarda la loro relazione.

Questo perché vorrebbero prendersi del tempo per capire come proseguono le cose. Intanto, arriva una segnalazione a Deianira Marzano legata a Sergio e alla sua vita sentimentale. L’esperta di gossip ha ricevuto un messaggio da parte di un utente che si dice certo che D’Ottavi si stia guardando intorno.

“Ha diverse amicizie, una donna in particolare che aveva lasciato in sospeso prima del GF”, si legge ancora. Pare che questa donna non faccia parte del mondo dello spettacolo e che fosse insieme a Sergio e ad altri amici ieri. Questo utente conclude la segnalazione facendo notare che a Sergio sarebbero sempre piaciute “le donne mature”. Pertanto, esclude che possa davvero essere interessato a Greta.