GF: Vittorio ancora ambiguo su Beatrice e Greta. Dov’è la verità?

Vittorio Menozzi, da poco reduce dall’esperienza del Grande Fratello, è stato intervistato da Coming Soon ed ha fatto un bilancio. Ha parlato anche di due rapporti molto importanti che ha instaurato in Casa: quello con Beatrice Luzzi e con Greta Rossetti.

Nel primo caso ha speso delle bellissime parole, dicendo anche che l’attrice è “insostituibile“. Nonostante il loro rapporto spesso sia stato criticato, lui non ha voglia di definirlo, è stato unico, tanto da nominarla una delle persone più importanti di quest’esperienza.

“È stata una figura importante nel mio percorso e penso di poter dire che valga anche il contrario. A volte è facile capire cosa avvicina le persone, nel nostro caso forse non è così probabilmente affinità caratteriali ma anche forti contrasti, tanta poesia e il sapersi prendere in giro. Un mix difficilmente ripetibile. Onestamente non mi interessa quanto il nostro rapporto sia stato criticato, avere qualcosa di cui la maggior parte delle persone non capisce neppure il valore né la natura rende il tutto ancora più speciale. È e sarà dunque una persona insostituibile e di cui ho forte stima“.

Ma pare che per l’attrice non sia più lo stesso. Dopo il distacco avvenuto quando ancora Menozzi era in gioco, Beatrice ha notato degli atteggiamenti che l’hanno fatta ricredere molto sul ragazzo. Non solo, nelle recenti interviste lei non ha mai specificato di sentirlo ancora. Dunque chi dice la verità?

I social poi sottolineano un’altra cosa. Gli errori di Vittorio, soprattutto nel gestire i rapporti con Greta e Beatrice, sono stati tanti. C’è il famoso riportino gate che non è mai stato del tutto risolto, dove sono state dette cose molto gravi sull’attrice. Eppure il modello sembra non pentirsi di ciò.

“Non mi son pentito per niente, ma, forse, se avessi guardato più edizioni di GF in passato avrei potuto capire meglio qualche dinamica, gestire meglio le mie emozioni e avrei avuto meno insicurezze“

Il rapporto con Greta

Un’altra questione che rimane poco chiara è il rapporto con Greta. I due in Casa sembravano aver stretto un feeling particolare. Inizialmente molto fraterno, ben presto stava per diventare qualcosa in più. Ma poi il giovane è stato eliminato e la Rossetti ha instaurato una storia con Sergio D’Ottavi.

Anche su questo il modello oggi è stato poco chiaro alludendo al fatto che potesse nascere altro se fosse rimasto di più in gioco. Tanto che, anche alla domanda diretta, è rimasto ambiguo.

“Greta è stata importante per me nel momento in cui nella Casa ero particolarmente sotto parte della leggerezza e serenità di cui avevo bisogno“.

Si mormora anche che sia stato proprio lui la causa di questa crisi (forse momentanea) tra lei e Sergio. La coppia improvvisamente ha iniziato a non essere più social e proprio oggi la Rossetti ha chiesto maggiore privacy. Sabato 27 aprile, inoltre, la ragazza è andata al compleanno del modello, senza D’Ottavi che pare non essere stato invitato.