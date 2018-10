Giulia De Lellis e Cristiano insieme: ecco la prima foto in Islanda

Giulia De Lellis e Cristiano, prima foto di coppia? Eccoli insieme in Islanda!

Stamattina Giulia De Lellis ci ha regalato la prima foto insieme a Cristiano. Lo ha fatto involontariamente, questo è certo, ma è comunque arrivata direttamente dal suo telefono. Che Giulia e Cristiano stiano insieme in Islanda ormai è certo, entrambi si trovano lì, ma per chi attendesse ulteriori conferme sono arrivate. Stamattina, Giulia ha realizzato un video tutorial su un’applicazione che usa per modificare le fotografie. Aprendo l’app in questione, si è aperta la galleria delle sue foto e qui abbiamo notato una bella foto davanti allo specchio: sono o non sono Giulia e Cristiano insieme? A noi sembra di sì!

La prima foto di Giulia De Lellis e Cristiano insieme

Come avrete visto, nell’anteprima della foto non si vedono i volti delle persone fotografate. Sono un ragazzo e una ragazza, sicuramente. La ragazza è Giulia, possiamo immaginarlo perché il telefono è suo ma anche perché è vestita come era vestita lei ieri in giro per l’Islanda. Dove è arrivata proprio per raggiungere Cristiano. Ed è per questo che pensiamo che il ragazzo sia proprio lui, nonostante non si vedi la faccia. Inoltre, Giulia è andata in Islanda insieme a un’amica e non sembra esserci un ragazzo che ha viaggiato insieme a loro. Tutto porta a pensare che i due nella foto siano Giulia e Cristiano!

Uomini e Donne news, Giulia e Cristiano stanno insieme?

Ma allora Giulia e Cristiano stanno insieme? Che sia così o meno, è ormai sempre più evidente che si stiano almeno frequentando e conoscendo. Chissà che presto non ufficializzino il tutto pubblicando la prima vera foto di coppia o parlando della loro conoscenza. Intanto, per Giulia è comunque un bellissimo momento: pochi giorni fa ha sorpreso tutti con una bellissima notizia!