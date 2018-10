Giulia De Lellis vola in Islanda da Cristiano? Il viaggio e i video

Giulia De Lellis vola in Islanda da Cristiano? Le Stories pubblicate dalla web influencer: il viaggio e i video

La voce si è diffusa rapidamente: Giulia De Lellis sta frequentando un nuovo ragazzo, Cristiano, un fascinoso personal trainer romano. Questo il gossip che è rimbalzato nei giorni scorsi, quando alcune soffiate e alcuni avvistamenti hanno fatto alzare il ‘rumore rosa’ attorno all’ex fidanzata di Andrea Damante. I diretti interessati non si sono mai pronunciati sulla questione, ma il fatto che nessuno dei due abbia smentito il flirt ha fatto pensare a molti che qualcosa di tenero stia davvero sbocciando. Oggi, pare che si stia aggiungendo un ulteriore tassello alla vicenda: la De Lellis infatti dovrebbe aver raggiunto Cristiano in Islanda, isola in cui il personal trainer soggiorna da qualche giorno.

Cristiano e Giulia De Lellis in Islanda assieme? Lui è sull’isola da qualche giorno, lei è appena atterrata: il gossip impazza

Giulia è da poco atterrata in Islanda, come testimoniano diverse Stories pubblicate da lei stessa su Instagram: clima rigido e paesaggio tipico da Nord Europa. D’altra parte che la web influencer stesse per planare sull’isola è stato anticipato qualche ora fa, quando diversi utenti web hanno rivelato di aver avvistato la web influencer in aeroporto, mentre era pronta ad imbarcarsi per l’Islanda, appunto. Ma perché proprio la fredda Islanda? Sull’isola c’è Cristiano e il gossip sta impazzando…

Giulia De Lellis e Cristiano: che succede?

Giulia ha intrapreso il viaggio per il bel Cristiano? Difficile pensare che non sia lì per lui: nella stessa isola del Nord Europa e nello stesso periodo, con la persona con cui si vocifera abbia una frequentazione? Pura casualità? Congiunzione astrale? Qualcuno, anzi più di qualcuno, direbbe: qui, gatta ci cova. Non resta che attendere ulteriori sviluppi della vicenda: magari una smentita? O magari un’uscita allo scoperto? Oppure ancora il silenzio dei diretti interessati, come è stato in questi giorni? Chissà… Ah proposito, Giulia non è andata da sola in viaggio: ad accompagnarla c’è una sua cara amica.