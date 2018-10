Uomini e Donne, Giulia De Lellis al settimo cielo: l’annuncio a sorpresa su Instagram

Giulia De Lellis al settimo cielo: l’annuncio dell’ex Uomini e Donne ha sorpreso tutti

Giulia De Lellis è al settimo cielo! La protagonista di Uomini e Donne oggi ha fatto un grande annuncio tramite il suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice è tornata a Roma dalla sua famiglia e ha riabbracciato tutti. Consueti i saluti di papà Giulio, a cui le fan della De Lellis sono molto affezionate. Ma soprattutto la grande e indiscussa protagonista delle Stories di oggi è stata la piccola Matilde, la nipotina di Giulia. È la figlia di Veronica, sua sorella, e la grande sorpresa del giorno riguarda anche loro. Ebbene sì, Giulia De Lellis diventerà di nuovo zia! Una bellissima notizia per i fan dell’influencer che sono molto affezionati a tutta la famiglia.

Giulia De Lellis di nuovo zia: l’emozione condivisa su Instagram

È stato proprio registrando dei video nel salotto di casa De Lellis e coccolando la piccola Matilde che Giulia ha fatto il grande annuncio: “Comunque per la vostra gioia, perché vi rompo poco le palle con la mia nipotina, noi vi volevamo dire che ce n’è un altro in arrivo. Mamma Veronica qui nella pancia ha una mini Matildina. E quindi ridivendo mamma!”. Ha voluto giocare sul diventare mamma, ma è chiaro che Giulia non è affatto incinta – anche se qualcuno potrebbe ipotizzarlo vista la sua nuova fiamma! -. La De Lellis ha inquadrato poi la pancia di sua sorella Veronica, dove sta crescendo la sua seconda nipotina: sì, è una femminuccia. “Amore aspettiamo una sorellina”, ha esclamato Giulia abbracciando Matilde.

La felicità di Giulia De Lellis: arriva la seconda nipotina

Tutta la famiglia è chiaramente felicissima per questo evento. La sorella di Giulia, Veronica, è incinta per la seconda volta e anche nonno Giulio è molto felice. Presumibilmente, Giulia diventerà di nuovo zia in primavera se sua sorella fosse in attesa di circa quattro mesi. Maggiori dettagli seguiranno nelle prossime settimane, sicuramente! E tanti auguri a Giulia, Veronica, Matilde e tutta la famiglia De Lellis!