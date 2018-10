Gf Vip, “Benedetta Mazza è una sfi***a!”: attacco di Eleonora Giorgi e Ivan (Video)

Benedetta Mazza attaccata da Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo al Grande Fratello Vip 2018

Bendetta Mazza è stata presa nuovamente di mira da Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo. Al Gf Vip 2018, si sprecano i commenti poco carini nei confronti della ragazza. Pensavamo che soprattutto l’attrice non avrebbe detto più nulla sul conto di Benedetta – dopo esser stata bacchettata da Ilary Blasi per aver criticato l’aspetto fisico della sua coinquilina – e invece adesso l’abbiamo rivista ridacchiare col suo amico Ivan. Cosa hanno detto questa volta? Mentre tutti si divertivano con molta semplicità, Ivan ed Eleonora si sono messi in disparte e l’attrice ha detto che secondo lei sarà la ragazza a vincere il Grande Fratello Vip 3: “Secondo me vincerà Benedetta”. Questa frase ha scatenato l’ilarità di Ivan Cattaneo: “Ma chi? La sfi***a?”.

Due vipere in azione 🐍🐍

Eleonora: “Secondo me Vincerà Benedetta”

Ivan: “La sfigata”

Eleonora: “Come Ivana l’anno scorso”

Eleonò🐍 la festa d'addio l'hai avuta, lunedì avrai il biglietto d'uscita senza ritorno 🚨👊👊#GFVIP#Luvana pic.twitter.com/JtMRUNh9u9 — Isabella🎈 (@isabellaisola3) 21 ottobre 2018

Gf Vip, Benedetta Mazza ed Elia Fongaro i più criticati della Casa

La Giorgi, alle parole di Ivan, ha riso di gusto e ha aggiunto: “Come Ivana l’anno scorso”. Queste frasi non sono proprio piaciute ai telespettatori, anche perché, proprio poche ore fa, la Giorgi ha punzecchiato Elia Fongaro, il quale non è riuscito a trattenersi e ha zittito tutti con una frase precisa. Nel video correlato all’articolo si sente benissimo quello che dicono Ivan Cattaneo ed Eleonora Giorgi in disparte. Questa volta come si giustificheranno?

Anticipazioni Grande Fratello Vip 3: strategie in atto?

E intanto sul Web è scoppiata un’altra polemica. Quella che riguarda le strategie di Francesco e Giulia, accusati di essere una finta coppia. Qualcosa all’interno della Casa del Gf Vip sta cominciando a cambiare e le fratture sono evidenti. Si stanno creando dei veri e propri gruppetti e il preferito dal pubblico è quello formato da Elia Fongaro e Jane Alexander. Un duo che promettere bene e che arriverà senza dubbio molto lontano.