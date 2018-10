Elia Fongaro zittisce tutti i concorrenti del Gf Vip: “Potrei dire tanto di voi”

Gf Vip 2018, Elia Fongaro contro tutti i concorrenti

Ormai è guerra. Elia Fongaro contro tutti i concorrenti del Gf Vip. O quasi tutti. L’ex Velino di Striscia la Notizia è stato preso di mira dalla maggior parte dei coinquilini. In prima linea ci sono sempre loro: la Marchesa d’Aragona ed Eleonora Giorgi. Ha avuto dei battibecchi con entrambe, anche se l’attrice spesso parla di lui con altri concorrenti. Di nascosto. Ha i suoi confidenti che non la contraddicono mai. Come Francesco Monte, per fare un nome a caso. Non abbiamo ancora capito come mai lo stiano criticando in questo modo nell’ultimo periodo (e anche i suoi fan se lo stanno chiedendo), ma è certo che Elia è stanco di questa situazione. Ogni volta che ne ha l’occasione, risponde a tono. Senza alcun tipo di riserva.

Elia Fongaro lancia la bomba: e se dovesse scoppiare?

E oggi, durante la diretta di Mediaset Extra, Elia del Grande Fratello Vip ha lanciato una bomba che – se nel caso dovesse scoppiare – distruggerebbe parecchi altarini. Queste sono state le sue parole: “Tutti pronti a criticarmi. Io sono sempre quello con più difetti, ecc. Ma sai quante cose noto negli altri e non ne faccio un problema? Potrei dirne tante ma evito”. Cosa avrebbe voluto dire Elia Fongaro? Rischia di uscire lunedì per via dell’armata di Francesco Monte e vuole quindi vivere appieno ogni secondo passato nella Casa. Anche con quell’infortunio che è stato motivo di critica.

Grande Fratello Vip, Elia Fongaro contro Eleonora Giorgi

Al Gf Vip, Elia Fongaro ha avuto un infortunio e non può fare sforzi. Nonostante ciò, Eleonora Giorgi gli ha detto che si muove troppo lentamente e che non fa nulla dalla mattina alla sera. E invece, mentre lei faceva questa esternazione, il ragazzo era a sbucciare le mele per la torta di compleanno della Giorgi. Questo è stato il suo “particolare” ringraziamento. Dopo esser stato accusato per l’ennesima volta di muoversi come una lumaca, Elia ha sbottato: “Eleonora mi critica perché cammino piano per la schiena. Ma camminerò come ca**o mi pare!”. L’unica che fino a questo momento ha dimostrato di essere una vera amica è stata Jane Alexander: Elia Fongaro ha creato un bellissimo rapporto con lei e i fan sperano che arrivino insieme alla finale del Grande Fratello Vip 3!