Il nuovo CD di Irama è “Giovani”, continua il sogno del vincitore di Amici

Giovani è il nuovo CD di Irama: sarà una conferma?

L’annuncio del nuovo CD di Irama è stato dato proprio da lui sui suoi social network: si chiamerà Giovani e conterrà ben dieci tracce. Sconosciuti ancora i dettagli sui singoli pezzi e sul singolo di lancio, si tratta di un CD importante poiché per il cantante dovrebbe essere quello della conferma. Potete ben immaginare infatti che il primo album in genere è quasi scontato vada bene. Se ci pensate, si è appena usciti dal talent show e si ha una sovraesposizione mediatica che un cantante può solo sognare (tranne i coach); inoltre si è amati anche per questioni che vanno oltre la musica. Il secondo CD invece dimostra se i fan ci sono a prescindere da Amici o se invece tutto quel successo era una gigantesca bolla di sapone.

Giovani, dove acquistarlo e quali sono le tracce

Irama scrive dei bei pezzi, alcuni dei quali sono senz’altro al di sopra della media: pensate a Un giorno in più oppure a Voglio solo te del CD Plume. Non abbiamo dubbi perciò sul fatto che il CD sarà una bella raccolta di brani inediti, magari con qualche tormentone come lo è stato Nera. Insomma ci sono tutti i presupposti affinché Giovani, che contiene dieci pezzi e che potrete acquistare dal 19 ottobre in tutti i negozi o dal 5 dello stesso mese su Amazon, sia un successone.

La nuova edizione di Amici: a chi consegnerà lo scettro Irama?

Intanto continuano a circolare voci sulla nuova edizione di Amici: il cast è stato completamente rivisto, tant’è che di vecchie facce ne vedremo pochissime, e pare che quest’edizione sarà ancor più internazionale di quella precedente (che non per niente ha visto vincere Lauren Celentano). Manca ancora un po’, ma ovviamente non mancheremo di tenervi aggiornati! A chi consegnerà il suo scettro Irama?