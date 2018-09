Amici 18, rivoluzione in cattedra: cambiano tutti i Professori, tranne tre

Amici 18: ecco chi sono i nuovi prof di canto e di ballo

Arrivato alla 18esima edizione, Amici, talent di successo targato Canale 5, sarà protagonista di numerosi cambiamenti. Una ventata di novità che, come rivela Davide Maggio, stravolgerà soprattutto il corpo docenti. A quanto pare, ci saranno solo tre professori di canto e tre professori di ballo nella scuola più famosa d’Italia! Oltre alla presenza fissa di Rudy Zerbi, professore dal lontano 2009, sembra confermato anche il cantautore romano Alex Britti. Hanno invece abbandonato il loro ruolo le interpreti Paola Turci e Giusy Ferreri, oltre al musicista Carlo Di Francesco. Il terzo e misterioso posto tra i prof di canto pare sia destinato ad un altro cantante, per il momento ancora ignoto. Passando invece alla cattedra esperta di danza, Alessandra Celentano e Veronica Peparini continueranno anche quest’anno a formare i nuovi allievi ballerini. Quanto a Garrison, volto storico del programma, permangono le incertezze circa la sua presenza nel talent: pare infatti gli sia stato affidato un altro ruolo. Ma le conferme devono ancora arrivare!

Amici 18, Lorella Boccia: chi è la nuova conduttrice del Daytime

Sarà un volto già noto al pubblico di Amici a ricoprire il ruolo di conduttrice del Daytime. Si tratta di Lorella Boccia, napoletana, classe 1991, con il sogno di entrare a far parte del mondo della tv fin da piccolissima. La danza, però, è stata da sempre la sua più grande passione. Infatti, prima di approdare alla 12esima edizione di Amici, si è diplomata al Teatro San Carlo di Napoli e, subito dopo, si è trasferita a Roma per intraprendere la carriera di ballerina professionista. Tra gli altri suoi successi lavorativi, c’è stata la conduzione di Colorado in coppia con Paolo Ruffini e la partecipazione al film Step Up. Quest’anno, invece, la vedremo al fianco di Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta alla conduzione del Daytime di Amici 18, prendendo il posto del ballerino Stefano De Martino. In merito alla sua vita privata, Lorella è fidanzata con Niccolò Presta, figlia del noto manager Lucio Presta, con cui a breve convolerà a nozze!

Anticipazioni Amici 18: il serale potrebbe essere a rischio

Tra i vari cambiamenti in arrivo ad Amici, ci potrebbe essere la cancellazione della prima serata del talent. In questo modo, come riporta il sito web 361 Magazine, il serale sarebbe a rischio, lasciando in onda solo la puntata pomeridiana. Inoltre, un’altra ipotesi vedrebbe invece la permanenza del serale, spostato però in un altro giorno della settimana. A distanza di circa un mese dall’arrivo di Amici 18, tra voci di corridoio e cambiamenti confermati, non resta altro che attendere per scoprire la verità!