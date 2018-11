Andrea Damante commenta Giulia e Irama: “Fanno bene, la vita va avanti per tutti”

Andrea Damante commenta la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Irama

Sono arrivate le prime parole di Andrea Damante su Giulia e Irama. L’ex fidanzato della De Lellis è stato raggiunto da Tabloit.it ed è stato inevitabile fare domande sulla coppia del momento. Sembra ormai definitivamente chiusa, a doppia mandata e con chiave gettata in fondo all’oceano, l’amore tra Giulia e Andrea. Si erano conosciuti a Uomini e Donne, sono stati insieme quasi due anni ma improvvisamente è giunta la notizia della rottura. Se ne è parlato molto, ci sono state possibilità di un ritorno di fiamma questa estate dopo che sono stati visti insieme, ma alla fine Giulia e Andrea non si sono rimessi insieme. Lunedì abbiamo scoperto che nel cuore della bella influencer ora c’è Irama, e il Dama oggi ha detto la sua.

Giulia e Irama insieme, arriva la frecciatina di Andrea? “Sono sul pezzo, fanno bene”

Cosa ne pensa Andrea di Giulia e Irama insieme? La sua prima reazione è stata questa: “Altre domande? Comunque sono giovani, sono in gamba, sono sul pezzo. Fanno bene. Cioè nel senso, perché no? Tra l’altro lui mi sembra un bravissimo ragazzo quindi va bene”. Con queste parole, che potrebbero suonare come una frecciatina visto che parla di essere in gamba e sul pezzo, inizia il video su Instagram in cui Damante commenta il nuovo amore dell’ex fidanzata Giulia. Un commento che tutti aspettavano, da quando si è saputo che lei sta insieme a Irama. Tabloit ha anche chiesto all’ex tronista cosa prova nel vedere Giulia con un altro ragazzo: “La vita va avanti per tutti, è giusto così. Ci sta”.

Giulia De Lellis fidanzata con Irama, Andrea Damante ancora single

Infine, è stato anche chiesto ad Andrea se oggi è fidanzato o meno: “Io per adesso single, meglio così”. I fan dei Damellis dovranno ormai rassegnarsi a non vedere più insieme la coppia di Uomini e Donne. Ora si parla solo di Giulia De Lellis e Irama, e se ne parla pure tanto!