Irama e Giulia De Lellis stanno insieme: la coppia a Tu sì que vales (Video)

Irama e Giulia De Lellis stanno insieme: la prima apparizione di coppia a Tu sì que vales

Giulia De Lellis e Irama stanno insieme, è ufficiale. La coppia, stando a quanto emerso negli ultimi minuti, si mostrerà per la prima volta insieme al pubblico sabato, in prima serata. I due, come anticipato dalla pagina Instagram di Witty TV, parteciperanno insieme a Tu sì que vales. Per la loro prima apparizione, dunque, Giulia De Lellis e Irama hanno scelto un programma di Maria De Filippi con la quale, per diverso tempo, hanno condiviso un importante percorso di vita. Non a caso, inoltre, nel video condiviso pochi minuti fa è proprio la presentatrice di Uomini e Donne a prendere la palla al balzo e a spingere i due ad ufficializzare la relazione.

Irama a Tu sì que vales: Giulia De Lellis tra il pubblico insieme al cantante

Dall’anteprima pubblicata da Witty è possibile vedere Irama sul palco di Tu sì que vales, probabilmente intendo a presentare il suo nuovo lavoro musicale. Non è la prima volta che un ex allievo di Amici partecipa alla trasmissione (vedi, per esempio, l’ultima apparizione di Alessandra Amoroso nello show). Il vero colpo di scena, qualcosa che di fatto nessuna si aspettava, riguarda però Giulia De Lellis e la sua presenza tra il pubblico. “So che ti sei fidanzato” dice Maria guardando Irama “Ho visto qualcuno”. Lui non risponde, sorride e, poco dopo, sorpresa! Giulia De Lellis spunta tra la folla.

Giulia De Lellis e Irama a cena insieme: è nata una nuova coppia

Stamattina le foto pubblicate dalla pagina Instagram SpySee di Giulia De Lellis e Irama insieme a cena (del loro bacio) hanno letteralmente fatto il giro del web. Amore o semplice flirt? Ebbene, tutti quelli che nelle ultime ore se lo sono chiesti hanno avuto ufficialmente la risposta.