Tu sì que vales, ospite a sorpresa Alessandra Amoroso: tutti i dettagli

Alessandra Amoroso ospite a sorpresa a Tu sì que vales: la cantante parteciperà al programma

Una delle prossime puntate di Tu sì que vales si prospetta essere ricca di emozioni e di sorprese, soprattutto per chi, tra il pubblico, è un grande fan di Alessandra Amoroso. La cantante ed ex allieva di Amici, infatti, pare che farà presto la sua comparsa a sorpresa in trasmissione, probabilmente per esibirsi e per annunciare così l’uscita del suo nuovo album. Come molti ricordano, non è la prima volta che la Amoroso fa a Maria De Filippi e agli altri membri della giuria un’improvvisata del genere. C’è da pensare dunque che, visto il riscontro positivo dell’ultima volta, sia lei che gli autori del programma abbiano deciso bene di fare il bis, proponendo ai telespettatori un momento che già sanno verrà apprezzato.

Ad annunciare in anteprima la partecipazione di Alessandra Amoroso a Tu sì que vales è stato oggi il settimanale Chi. Quando e in quale puntata vedremo la cantante, però, non è stato specificato. A tal proposito, difatti, nella rubrica Chicche di Gossip è stato scritto che: “Ospite a sorpresa di una delle prossime puntate di Tu sì que vales, trasmissione che segna una media del trenta per cento di share, sarà la cantante dei record Alessandra Amoroso” che, come è stato specificato, a poche ore dall’annuncio dell’uscita del suo nuovo album “Ha raggiunto lo scorso weekend trentamila copie vendute in poche ore”.

Alessandra Amoroso commossa per l’uscita del suo nuovo album: il messaggio ai fan

Per annunciare l’uscita del suo ultimo disco Alessandra Amoroso, come molti forse già sanno, ha scelto i suoi spazi sui social, da sempre usati per tenersi in contatto con i suoi fan. A questi ultimi, infatti, la cantante ha dedicato parole importanti e piene d’affetto in un lungo post pubblicato su Instagram per l’occasione. “Ho il cuore che scoppia” ha poi aggiunto “Piango di gioia!”.