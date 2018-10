Alessandra Amoroso annuncia l’uscita del nuovo album: “Piango di gioia”

Alessandra Amoroso annuncia sui social l’uscita del suo nuovo disco: commozione e ringraziamenti ai fan

Alessandra Amoroso è probabilmente una delle cantanti più amate e seguite del momento. Da quando ha vinto Amici, infatti, un numero incredibile di fan continuano a seguirla e a supportarla nei suoi progetti. Per questo motivo, alle persone che hanno reso il suo successo possibile, Alessandra ha voluto dedicare oggi un messaggio di ringraziamento speciale. Per annunciare l’uscita del suo nuovo album, difatti, la cantante ha usato i suoi spazi sui social dove, per l’appunto, ha scritto di essere molto grata ed emozionata per i traguardi raggiunti.

Alessandra Amoroso ringrazia i fan e commenta: “Questo disco parla di me e di noi… Piango di gioia”

“10 anni fa ero semplicemente Sandrina e 10 anni dopo rimango semplicemente Sandrina” ha scritto Alessandra Amoroso su Instagram, annunciando in questo modo la data di uscita del suo prossimo disco. “Questo disco parla di me e di noi, di 10 anni di vita, di amore e di musica” ha poi aggiunto “Grazie a chi c’è stato, chi c’è e chi ci sarà”. A tutti i fan che si sono detti emozionati nel leggere questa novità Alessandra, sotto nei commenti, ha invece rivelato: “Anche io piango se vi interessa… ovviamente di gioia! Ho il cuore che scoppia!”.

Alessandra Amoroso: Quando esce il nuovo album? Tutti i dettagli

A rivelare quando il nuovo disco potrà essere acquistato è Alessandra Amoroso in persona sui social. “Si parte – di nuovo – il 5 ottobre” ha difatti scritto l’ex allieva di Amici “Trova un modo per ricominciare“. Alla sua Big Family (ovvero il suo fan club che da sempre la segue con dedizione e affetto) Alessandra Amoroso, o meglio “Sandrina”, ha poi riservato una particolare dedica, con la quale – appunto – ha scelto di concludere il suo messaggio: “Grazie Big Family. Auguri a noi”.