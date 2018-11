Giulia De Lellis e Irama a Tu si que vales: la scelta della coppia

Cosa hanno detto Giulia De Lellis e Irama a Tu si que vales?

Prima apparizione televisiva, come coppia, per Giulia De Lellis e Irama. I due sono stati ospiti di Tu si que vales, nella puntata in onda sabato 10 novembre. Il vincitore di Amici è stato invitato per cantare i suoi ultimi successi musicali – le canzoni Non mollo mai e Bella e rovinata – e per ritirare il disco d’oro e di platino ottenuto grazie alle vendite degli ultimi mesi. Il cantante è stato accompagnato dalla nuova fidanzata, che si è seduta in prima fila tra il pubblico per non perdere la performance del giovane. Giulia e Filippo si sono mostrati complici e sorridenti ma hanno preso una decisione importante: quella di non parlare ancora apertamente della loro relazione, iniziata un mese fa secondo i beninformati.

Maria De Filippi svela la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Filippo Maria Fanti

È stata Maria De Filippi a svelare a Tu si que vales del legame tra Irama e Giulia De Lellis. Il musicista si è limitato a sorridere imbarazzato e lo stesso ha fatto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nessuna parola da parte dei diretti interessati. Nonostante la benedizione di Maria, i due preferiscono vivere questi primi mesi in totale riservatezza Per ora, dunque, i fan degli Iramellis – come è stata battezzata questa nuova coppia – dovranno accontentarsi di questi sguardi complici e baci rubati, come quelli apparsi sull’ultima copertina di Chi.

Cosa ha detto Irama a Maurizio Costanzo Show su Giulia De Lellis

In realtà Irama si è sbilanciato un po’ di più al Maurizio Costanzo Show qualche giorno fa. “Sono felice, sto bene. Sono un ragazzo a cui piace molto una ragazza, con cui sta bene e con cui vuole condividere molto“, ha ammesso il 22enne. Resta invece in silenzio, almeno per il momento, Giulia De Lellis: quando si confiderà liberamente con i suoi numerosi follower?