Giulia De Lellis e Irama, arriva la prima dedica di lui: spunta la foto del bacio

Giulia De Lellis e Irama, spunta la foto del bacio: sui social arriva la prima dedica del cantante

Gli appassionati di gossip hanno tutti gli occhi puntati sulla coppia del momento, ovvero quella formata da Giulia De Lellis e Irama. Dopo le prime indiscrezioni trapelate ieri mattina, qualche ora dopo, con un video pubblicato su Witty TV la loro storia d’amore è stata ufficializzata dal team di Maria De Filippi. I due, come molti già sapranno, parteciperanno insieme alla prossima puntata di Tu sì que vales dove, per l’appunto, confermeranno al pubblico presente in studio e a quello a casa di essere fidanzati. I fan, da ieri, sono in subbuglio e, proprio mentre tutti cercavano di scoprire di più, sui social stanotte è arrivata la prima dedica di Irama per Giulia De Lellis, seguita poi dalla foto di un bacio tra lui e Giulia pubblicata in esclusiva dal settimanale Chi.

Irama e la dedica per Giulia De Lellis: sui social anche la foto del loro primo bacio

La foto del bacio tra Giulia De Lellis e Irama è stata condivisa stamattina da Alfonso Signorini su Instagram. A parte qualche immagine frammentata pubblicata ieri dalla pagina Instagram SpySee, questo è il primo scatto pubblico in cui i due appaiono insieme in atteggiamenti che, senza dubbio, confermano ancora una volta il loro fidanzamento. Prima che le foto di Chi venissero pubblicate e dopo la diffusione del video di Witty, inoltre, Irama sui suoi social ha anche condiviso un messaggio per Giulia. Una rosa, come quella che la De Lellis si è tatuata pochi mesi fa, e una dedica: “Per te”. Breve e concisa ma carica di significato.

Giulia De Lellis di nuovo innamorata: dopo Andrea Damante ritrova l’amore

Andrea Damante sembra oggi un capitolo chiuso definitivamente per Giulia De Lellis. Quest’ultima, infatti, sembra ormai intenzionata a far funzionare le cose con Irama.