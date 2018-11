Giulia De Lellis a cena con Irama: romanticismo, affettuosità e baci tra i due

Giulia De Lellis si è fidanzata con Irama? I due beccati a cena insieme e in atteggiamenti intimi

Giulia De Lellis e Irama stanno insieme? Stanno facendo il giro del web alcune foto pubblicate dalla pagina Instagram Spysee dove, per l’appunto, è possibile vedere Giulia in compagnia dell’ex allievo di Amici. Entrambi, seduti da soli al tavolo di un ristorante, sembrano in atteggiamenti intimi e, stando a quanto riportato da Spysee, si sarebbero anche scambiati un bacio. Romanticismo ed affettuosità, inoltre, sembrano contraddistinguere anche tutte le altre immagini della serata in questione. Giulia De Lellis, dopo Andrea Damante, si consolerà tra le braccia di Irama?

Giulia De Lellis e Irama stanno insieme? Lo scoop sulla coppia

Certo è che, se la relazione tra Giulia De Lellis e Irama venisse confermata, questo sarebbe il vero e proprio scoop del momento. Dopo le voci (poi smentite da Giulia) che la vedevano impegnata con Cristiano (ex fidanzato di Sabrina Ghio), adesso la De Lellis pare destinata ad essere di nuovo protagonista del gossip. Lei stessa, d’altronde, recentemente aveva ribadito ai suoi follower su Instagram di essere single ma, in ogni caso, di essere pronta a innamorarsi di nuovo. Che sia proprio Irama la persona con cui provare a dare una seconda possibilità all’amore?

Giulia De Lellis: Andrea Damante? “Non ho rimpianti”

A chi su Instagram qualche settimana fa ha chiesto a Giulia De Lellis di parlare di Damante e della fine della loro relazione lei, senza troppi giri di parole, ha scritto: “Non c’è e non ci sarà un ritorno. Non ho rimpianti, ormai il rapporto era saturo. Resta il ricordo bello di aver costruito una relazione autentica in un luogo come la TV”. Lo stesso giorno, però, ha ribadito anche: “Al momento sono presa dal lavoro e non sono fidanzata ma quando mi fidanzerò con qualcuno, sarò la prima a comunicarlo”. Lo farà proprio ufficializzando la sua storia con Irama?