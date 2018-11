Irama e Giulia fidanzati, lui risponde alle sue ex: “Storie chiuse, ora sono felice”

Maurizio Costanzo Show, Irama risponde alle polemiche delle sue ex fidanzate

In questi giorni si parla tanto di Irama e Giulia De Lellis. Sono fidanzati, è più che ufficiale ormai, e non sono mancate le polemiche. Non appena si è saputo di questa relazione infatti, sono spuntate diverse ex fidanzate del cantante che hanno mosso accuse nei suoi confronti. Lui fino a stasera ha ignorato tutto e non ha risposto, ha preferito concentrare le sue attenzioni sulla nuova fidanzata Giulia. Ma al Maurizio Costanzo Show non ha potuto più rimanere in silenzio, perché proprio Maurizio ha voluto saperne di più. Il conduttore ha fatto notare che non appena si è saputo che Irama si è fidanzato con Giulia De Lellis, sono spuntate altre quattro o cinque fidanzate dal suo passato.

Irama parla delle ex fidanzate: “Tornano quando fa più comodo”

Su queste ragazze che sono spuntate come funghi, una dietro l’altra (tra cui Nicole Vergani e Sephora Ferrillo di Amici e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Megghi Galo), Irama ha detto: “Diciamo che erano storie chiuse. A volte tornano fuori quando fa più comodo”. Queste poche parole basteranno per mettere a tacere le malelingue? Ciò che più importa al cantante comunque è che gli creda Giulia, la sua nuova fidanzata. Maurizio Costanzo ha parlato anche di lei, così sono arrivate le prime dichiarazioni pubbliche di Irama sulla sua dolce metà: “Sono felice, sto bene. Sono un ragazzo a cui piace molto una ragazza, con cui sta bene e con cui vuole condividere molto“. Parole mica di poco conto, eh!

Irama e Giulia De Lellis fidanzati: ecco cosa si dice di loro

In attesa di vedere pubblicate le prime foto da fidanzati di Giulia e Irama, su Instagram ovviamente, è arrivata la reazione di Andrea Damante. Le parole dell’ex fidanzato della De Lellis sono state seguite dal parere di Jeremias Rodriguez, che è diventato amico di Giulia al Gf Vip 2. E intanto, proprio grazie alla relazione con l’influencer, su Instagram Irama ha guadagnato 200mila seguaci in poco tempo.