Giulia De Lellis e Irama come si sono conosciuti? Ecco quando tutto è iniziato

Giulia De Lellis e Irama stanno insieme: come si sono conosciuti e quando tutto è iniziato

Giulia De Lellis e Irama sono ufficialmente una coppia, e ormai non si parla d’altro. I fan dei due, alcuni entusiasti altri semplicemente sorpresi, non fanno che parlare d’altro sui social. Andrea Damante, quindi, sembra un capitolo chiuso definitivamente da Giulia che, con Irama, pare aver ritrovato il sorriso. Ma come si sono conosciuti lei e il cantante di Amici? Quando tutto questo è iniziato? Ebbene, a rispondere a queste domande, oggi, c’ha pensato il settimanale Chi nel suo ultimo numero. Entrambi, è vero, fanno parte della stessa agenzia (la Newco Management di Francesco Facchinetti), ma pare che è sui social che i due hanno iniziato a sentirsi e a lanciarsi i primi segnali di interesse.

Giulia De Lellis e Irama: un amore nato su Instagram

La scintilla tra Giulia De Lellis e Irama, stando a quanto scritto da Chi, pare sia scoccata circa un mese fa, quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mostrato su Instagram il nuovo disco del cantante. Giulia, che ha più riprese aveva postato già sul suo profilo dei video di lei intenta a cantare Nera (la canzone di Irama uscita quest’estate), una volta avuto tra le mani l’ultimo album dell’ex allievo di Amici ha manifestato allora ai suoi follower il proprio entusiasmo. “Sono felice come una bambina” aveva di preciso scritto nel suo post. Queste parole, secondo il giornale, avrebbero attirato l’attenzione di Irama con il quale, da quel momento, la De Lellis avrebbe iniziato una fitta corrispondenza (che è poi passata dai social alla realtà).

Giulia De Lellis e Irama a Tu sì que vales: la coppia ospite nella puntata di sabato

Giulia De Lellis e Irama, come mostrato in anteprima in un video pubblicato da Witty TV, appariranno insieme nella prossima puntata di Tu sì que vales. Il cantante, sollecitato da Maria De Filippi, confermerà la sua storia con Giulia (presente appunto tra il pubblico). Tutte le altre fidanzate (vere o presunte tali) che, nelle ultime ore, hanno attaccato il cantante, pare quindi che debbano farsene una ragione. Secondo il settimanale Chi Irama avrebbe deciso di chiudere con tutte per stare solo ed unicamente a Giulia.