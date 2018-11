Francesca Cipriani si dichiara a Walter Nudo: imbarazzo al Grande Fratello Vip

Walter Nudo e Francesca Cipriani, magico siparietto al Grande Fratello Vip 2018

Al Grande Fratello Vip 2018 Francesca Cipriani ha finalmente potuto incontrare il suo Walter Nudo regalandoci un siparietto divertentissimo in diretta. Per parecchio tempo Francesca, già concorrente dell’Isola dei Famosi, ha parlato del suo interesse nei confronti del guru della casa e nella nona puntata ha potuto dirgli tutto. Non aspettavate anche voi questo momento? Questo momento di altissima televisione che potrebbe finire dritto dritto nei Nuovi Mostri di Striscia La Notizia? “Devo trovare un attimino il modo di esprimermi – così ha esordito Francesca –. Ti seguo da un mese e mezzo tutti i giorni, anche quando sei scivolato l’altro giorno col piatto in mano. Sei una bella persona, hai una bella anima, abbiamo molte affinità e cose in comune”. Come sfondo Parigi.

Francesca Cipriani si confessa a Walter Nudo: “Non è uno scherzo, io esisto, ci sono, ti seguo”

Pensate che sia tutto uno scherzo? E invece no. Francesca è davvero cotta di Walter, così sembra almeno: “Anche io sono una persona genuina, vera, ho un cuore grande. Mi piacciono l’aglio e la cipolla come te. Mi rivedo molto in te”. “Ti sto ascoltando – l’ha interrotta Walter a un certo punto –, però se ogni tanto mi cade l’occhio perdonami. Sono lusingato”. “Non è uno scherzo – ha precisato Francesca –. Io esisto, ci sono, ti seguo, ti stimo come persona”. La fatidica domanda è poi arrivata: “Tu fai meditazione?”. Tragicomica la risposta: “Conosco persone che la praticano, sarebbe una cosa positiva”. “In questo momento – ha chiesto Ilary – cosa stai meditando?”. “Sono un pochettino imbarazzato”, questa la sua risposta. E se pensate che Francesca si sia fermata vi sbagliate: la formosissima Cipriani ha infatti proseguito dicendo “Non parla mai a sproposito, è buono, gentile, ha un’anima che brilla”. Nessun bacio alla francese però: “Non posso darti un bacio sulle labbra, però grazie. Il bacio per me è molto importante”. I due si sono salutati e tutti hanno criticato il guru della casa per non essersi lasciato andare. Questi credono che i baci siano noccioline…

Gf Vip 2018, i momenti più belli della puntata

Ricordiamo che nella nona puntata del Gf Vip 2018 non abbiamo visto solo Francesca dichiararsi a Walter Nudo. L’eliminazione di Fabio, che ha parlato anche della sua ex Sofia, è stato ad esempio il primo momento importante della serata: un’eliminazione che ha sorpreso tutti perché in molti credevano che sarebbe uscito Ivan (anche per via delle cose che aveva detto a Benedetta un po’ di giorni fa). C’è stato poi il confronto, l’ennesimo fastidioso confronto, tra la Monsè e Alessandro Cecchi Paone. Jane ed Elia inoltre hanno potuto finalmente rivedersi. Tra momenti più o meno spassosi insomma il Grande Fratello Vip ci ha tenuto compagnia con una lunghissima diretta. Ma quale sarà il prossimo capitolo della storia tra Francesca Cipriani e Walter Nudo? Si arriverà a un vero inizio? Chissà.