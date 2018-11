Grande Fratello Vip 2018, Ivan Cattaneo eliminato? Bufera per parole su Benedetta

Ivan Cattaneo eliminato dal Gf Vip? La polemica spacca il Web

Non si fa altro che parlare di Grande Fratello Vip 2018: Ivan Cattaneo infatti se n’è uscito con un’altra delle sue e anche questa volta il Web sembra non aver digerito quanto ha visto e ascoltato. Diciamo sin da subito che a nostro avviso il cantante e pittore non merita un trattamento del genere e la polemica, a dirla tutta, ci sembra davvero fuori luogo ed esagerata. Ma veniamo subito al dunque perché l’argomento potrebbe essere oggetto almeno di qualche intervento in puntata da parte di Alfonso Signorini: meglio essere preparati, no? In fin dei conti in un modo o nell’altro il lunedì hanno sempre parlato un po’ di tutto, anche approfittando dei confessionali.

Ivan Cattaneo e Benedetta Mazza, le parole che non sono piaciute

Il concorrente del Gf Vip – già finito al centro di una polemica agli inizi del programma – ha indignato il Web perché parlando con Benedetta ha detto che passare dall’essere burrosa all’essere lardosa è un attimo: nessuno ha diffuso il video in cui Ivan parla con Benedetta ma su Twitter sono in tanti ad aver segnalato la cosa e sono altrettanti a continuare a parlarne. Alcuni lo hanno accusato addirittura di body shaming, cioè di aver tenuto un comportamento che umilia Benedetta per il suo aspetto fisico. Altri invece ritengono che il Web esageri e che certe accuse sono davvero senza senso e non fanno altro che ridicolizzare problemi seri. Anche perché – ricordiamolo – Ivan ne ha passate davvero tante, com’è emerso in puntata, e dubitiamo che certi pensieri gli appartengano… Leggete un po’ di tweet in cui lo si accusa per farvi un’idea:

“Da burrosa a lardosa è un attimo”

Frase che Silvia ha fatto ripetere a Ivan davanti a Benedetta #GfVip pic.twitter.com/EYCqaPdY34 — Arianna (@AriannaCosi220) November 3, 2018

Ivan Cattaneo che dice a Benedetta "attenta che passare dal burroso al lardoso è un attimo" è VERGOGNOSO @GrandeFratello @alfosignorini #gfvip — 💎 (@taissawife) November 3, 2018

Ivan è proprio un DEFICIENTE senza educazione GF GLI DOVETE DARE UNA BELLA LEZIONE DI COME SI PARLA A UNA DONNA. HA DETTO A BENNY DALL'ESSERE BURROSA A DIVENTARE LARDOSA. #Gfvip Benny#FUORICATTANEO #FUORICATTANEO #FUORICATTANEO — Mariamuce (@Mariamuce1) November 3, 2018

Ma le frasi denigratorie di ivan e le Donatelle a benedetta ma @GrandeFratello #gfvip3 @alfosignorini che vergogna dare della lardosa pic.twitter.com/DexJpIATeP — Aylis 👑 🇮🇹 👏🦇 (@AlyssaImma) November 3, 2018

Anticipazioni Gf Vip 2018: come risponderà Ivan? Su Twitter si esagera

Anche a nostro avviso chiedere l’eliminazione di Ivan Cattaneo per quanto detto a Benedetta è decisamente esagerato: è vero che talvolta Ivan ha dato dimostrazione di non pesare le parole che dice. Siamo però davanti a un caso che non può essere pompato ed esasperato in questo modo: si tratta di una battuta, peraltro fatta a una ragazza stupenda e formosa che non ha nulla da invidiare a nessuna modella. Forse bisognerebbe parlare maggiormente invece dell’ultima polemica che ha coinvolto Francesco Monte e non tanto di Ivan. Siamo pronti a scommettere infatti che se Cattaneo sarà chiamato a parlarne cadrà giustamente dal pero per le accuse mossegli. Chissà a cosa sta pensando il suo ragazzo nel frattempo…