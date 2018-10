Grande Fratello Vip 2018 settima puntata: eliminato e nominati, ecco cos’è successo

Settima puntata Gf Vip 2018, cos’è successo giovedì 25 ottobre

La settima puntata del Gf Vip 2018 è andata in onda e anche questa volta gli argomenti trattati sono stati tanti. Si è parlato infatti delle frasi di Francesco sul bacio di Giulia e Martina, della storia di Jane ed Elia, del passato di Ivan e c’è stato spazio anche per il rientro temporaneo della Marchesa che si è sbaciucchiata il bel Walter; tra il serio e il faceto insomma il 29 ottobre il Gf Vip è riuscito a intrattenere il suo pubblico. Vi ricordiamo che la prossima puntata andrà in onda di lunedì e che giovedì 8 novembre andrà in onda un’altra puntata speciale. E si spera che sia davvero speciale stavolta…

Chi sono i nominati della settima puntata? Nuovo meccanismo

L’eliminato della puntata è stato Elia Fongaro a cui purtroppo non è stato riservato un bel trattamento. A scrivere un tweet che ha scatenato molti commenti è stato Enrico Silvestrin:

Mai visto un massacro simile. E televoto chiuso 1 secondo dopo. Martina aveva percentuali bulgare. Ok (cit.) — Enrico Silvestrin (@E_Silvestrin) October 29, 2018

Chissà se Elia ne parlerà con la sua Jane faccia a faccia. Di certo non dalla prossima puntata, visto che, a meno che la Alexander non dovesse decidere di uscire, l’ex velino dovrà aspettarla per un altro po’ di tempo (ricordiamo intanto che le cose con l’ex fidanzato non vanno per niente bene).

Ecco cos’è successo nella sesta puntata del Grande Fratello Vip 2018

Perché dovrà aspettarla? Semplice. Al televoto sono finiti Cecchi Paone e Maria Monsè con un meccanismo del tutto diverso da quello ordinario. I tre eliminabili di questa sera infatti hanno fatto tre nomi prima dell’esito del televoto: Alessandro, Ela e Francesco. Prima delle nomination questi hanno dovuto scegliere con chi andare in coppia in un eventuale scontro: Alessandro ha scelto Maria Monsè, Ela ha scelto Giulia Salemi e Francesco, Jane. Tutti i concorrenti, fatta eccezione per Ivan, che ha votato Ela Weber e Giulia Salemi, hanno poi deciso di mandare al televoto Alessandro e Maria. I nominati della settima puntata quindi sono proprio loro. E se pensate di esservi persi qualcosa non preoccupatevi perché sta continuando tutto dopo la diretta: la polemica su Francesco Monte non si è affatto placata e Cecchi Paone sembra essere tutt’altro che gradito dopo le parole riservate a Fongaro. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati!