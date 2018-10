Elia Fongaro, è lite al Gf Vip con Monte e Cecchi Paone: la frase che stupisce tutti

Gf Vip, scontro tra Elia, Francesco Monte e Alessandro Cecchi Paone

Lite al Gf Vip tra Elia Fongaro, Francesco Monte e Cecchi Paone. Tutto è accaduto nella diretta di oggi 29 ottobre e siamo sicuri che le news su tutti e tre continueranno a uscire nei prossimi giorni: se ne son dette di ogni sia in settimana sia stasera e dubitiamo che finirà tutto a tarallucci e vino. La discussione è iniziata con Elia che ha accusato Francesco di trovare pretesti per andargli contro: “Allora – queste le sue parole – è la seconda volta che trova un pretesto mentre sono a pranzo o a cena per venirmi a dire qualche cosa. Si è permesso di nuovo di farlo davanti a tutti. Non penso sia una posizione che gli compete [quella di criticarlo su ciò che non fa in casa ndr]”. Niente di così aggressivo, starete pensando, e infatti in tutto questo non è stato Elia a usare paroloni fortissimi: quelli che hanno palesemente esagerato sono stati Francesco Monte e Cecchi Paone.

Elia Fongaro, la frase su Jane Alexander che ha spiazzato tutti

Elia ha parlato di quanto accaduto in settimana e ha cercato di giustificarsi così: “Io so che lui è di Taranto, non volevo offendere nessuno assolutamente. Se fosse stato di Aosta gli avrei detto aostano”. Signorini è intervenuto subito: “Mi sembra un po’ machiavellico come ragionamento, tu hai detto ‘Viene fuori la tua tarantinità’. Potevi usare sinonimi molto più facili. Hai voluto connotare la provenienza, dentro di te quindi la tarantinità la colleghi a una certa esuberanza caratteriale”. Dopo uno scambio di battute Signorini ha continuato con una provocazione che non è passata affatto inosservata: “Non hai risposto alla prima cosa che a un uomo darebbe fastidio, cioè quella che usi la tua donna come collante…”. La risposta di Elia ha davvero spiazzato tutti: “Mi ha dato del manipolatore subdolo e cosa ancor più grave si è permesso di mettere in gioco terze persone. Siamo andati avanti oltre e poi si è ancora permesso di mettere in discussione i miei sentimenti ipotetici per Jane”. Questo “sentimenti ipotetici” non è proprio il massimo, diciamolo, e sicuramente avrà fatto storcere il naso a un po’ di persone. Siamo convinti tuttavia che Elia si sia semplicemente espresso male.

Alessandro Cecchi Paone e Francesco Monte contro Elia e Jane: una storia che non piace

Francesco comunque glielo ha fatto notare prima di iniziare il suo contrattacco: il concorrente del Gf Vip crede che certi comportamenti siano sbagliati perché Jane è fidanzata fuori e ha un figlio. “Il mio punto di vista – ha detto a un certo punto Jane – è che Francesco vede in noi un riflesso di una storia che ha già vissuto e questa cosa gli dà fastidio”. “Io – ha continuato poi Francesco – voglio credere a quello che sta nascendo tra di loro, quindi mi auguro che Jane non soffra”. Elia dal canto suo si è giustificato senza alzare la voce: “Io non penso che i sentimenti si possano gestire come un joystick, quindi la situazione è delicata, io per primo l’ho ammesso e l’ho detto; quando stai qui dentro sai cosa vuol dire… Se è vero sentito, sincero, non puoi gestirle queste cose”. Questo prima che Alessandro lo accusasse ancora una volta di razzismo: “Quando uno dice a un tarantino sei un tarantino fa un atto di razzismo. Ci ha offesi in maniera inaccettabile. Se non capisce è un razzista. Nessun italiano si può permettere per scherzo o sul serio si può permettere di parlar male di un altro italiano”.

Signorini non ha dato molto peso al presunto razzismo di Elia ma ha voluto soffermarsi sulla storia d’amore su cui anche Cecchi Paone aveva espresso forti dubbi (sia perché non crede all’ex velino di Striscia La Notizia sia perché non approva il comportamento di Jane, essendo lei madre e avendo un compagno a casa). “Devo dirti – queste le parole di Alfonso – che sono molto combattuto non tanto sul discorso del razzismo di quella frase. Sono molto combattuto sulla storia d’amore. Anche a me affascina e dà fastidio nello stesso tempo perché potrebbe essere la storia d’amore più bella, e allora vediamo in Elia un uomo tormentato, e questo avrebbe il suo fascino; la passione almeno da parte sua però non si evince ed è difficile da giustificare con una timidezza di fondo. Io sospendo il giudizio…”. Sono in tanti insomma a non credere nella storia di Elia e Jane, che hanno peraltro oscurato quasi del tutto Francesco e Giulia nonostante quanto accaduto recentemente.

Elia da parte sua si dice sicuro: “Io sono qui dentro e non so cosa vada nei day time, ma io in confessionale ho detto più volte di voler usare del tatto e mantenere del decoro, dopodiché io i sentimenti non posso trattenerli. Mi sto però trattenendo per quanto possibile”. A presto con un nuovo capitolo di questa chiacchieratissima storia d’amore!