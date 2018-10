Scontro Francesco-Elia al Gf Vip, lo difende Jane: “Lui è un uomo ferito”

Elia e Francesco si scontrano al Grande Fratello Vip: ora non si parlano più

Lo scontro tra Francesco Monte ed Elia Fongaro ha portato a delle conseguenze. Adesso non si parlano più. E i concorrenti in Casa sono palesemente schierati: tutti dalla parte di Francesco, solo Jane Alexander da quella dell’ex velino. Elia sta venendo sempre più escluso al Gf Vip 2018 e questo lo porterà più vicino alla vittoria finale. I suoi fan, infatti, aumentano di giorno in giorno e in molti non hanno apprezzato quello che gli ha detto Francesco riguardo alla sua relazione con Jane. In questo momento sappiamo cosa hanno detto i due ragazzi in confessionale subito dopo l’acceso litigio (che ha fatto scatenare anche Alessandro Cecchi Paone!).

Gf Vip, Elia Fongaro non accetta le accuse di Francesco Monte

“Ho ricevuto un attacco frontale – ha spiegato Elia Fongaro –. C’è un malumore nei miei confronti. Non volevo offendere nessun abitante di Taranto”. A Francesco Monte non è piaciuta per niente la frase “ora esce il tuo orgoglio tarantino” perché l’ha ritenuta discriminatoria. Il litigio tra Elia e Francesco è durato per alcuni minuti e si è concluso con un nulla di fatto. Entrambi continuano a non parlarsi. Elia ha continuato in confessionale il suo sfogo: “Mi ha dato del ‘non uomo’ e mi ha detto che lui può spiegarmi come farlo. Non si sente più al centro dell’attenzione. Ha esagerato”.

Jane Alexander difende Elia Fongaro dagli attacchi di Francesco

Jane Alexander ha commentato così lo scontro: “L’ho trovato forte e brutto. Io capisco che lui abbia vissuto una situazione identica e possa avercela da uomo ferito”. E sì, è ancora aperta la ferita causatagli da Cecilia Rodriguez, anche se adesso sembra più sereno con Giulia Salemi. Elia Fongaro invece, messa da parte questa discussione, ha fatto un passo importante con Jane Alexander! E questa sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip 3, scopriremo finalmente quale sarà la decisione finale dell’attrice.