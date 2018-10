Gf Vip, Francesco e Giulia: dolci attenzioni in confessionale

Francesco e Giulia Gf Vip 2018: momenti speciali in confessionale

Francesco e Giulia del Gf Vip si sono scambiati delle dolci attenzioni nel confessionale. Tra carezze e coccole, c’è stato anche spazio per l’ironia: “Baci tarantini. Ciao, cozza! La cozza è buona, bella e un po’ pelosa, anche”. Una parola, questa, che proprio non piace a Giulia Salemi perché gliel’aveva detta, qualche tempo fa, Cristiano Malgioglio durante una diretta del Grande Fratello Vip 2018: “Devo stare qua in confessionale, sennò sbrocco, amore. Ma non mi puoi chiamare cozza! Sei fuori? Poi lo ha detto anche Malgioglio. Sono stata in paranoia tre giorni. Non mi avvicinavo più perché mi ha detto che sono una cozza! A me di passare per una cozza non piace”.

Francesco Monte dà un consiglio a Giulia Salemi

Giulia Salemi si riferisce alla puntata in cui c’è stato lo scontro fra Malgioglio e Ivan Cattaneo. Francesco Monte ha riso di gusto e le ha detto: “Ma come fai a sbroccare? Dobbiamo litigare in confessionale? Ti rendi conto, Grande Fratello, che lei deve bloccare le emozioni perché Malgioglio le ha dato della cozza? Devi lasciarti trasportare dalle emozioni e vedere ciò che viene”. E dopo il bacio evitato (o bacio vero?), Francesco Monte e Giulia Salemi sembrano sempre più uniti.

Grande Fratello Vip, Giulia e Francesco sempre più uniti

In questa settimana Francesco ha perso più volte la pazienza. E stranamente non per Giulia. Cosa è successo? Ha avuto un duro scontro con Elia Fongaro (difeso da Jane Alexander) che lo ha fatto andare su tutte le furie. Gli attacchi di Francesco non sono però piaciuti a tanti, che lo hanno massacrato sul Web, soprattutto quando ha detto che Elia starebbe usando Jane. Delle parole che non sono proprio piaciute. Se ne discuterà questa sera al Gf Vip 2018. Durante la puntata si farà chiarezza sulle coppie della Casa: sta nascendo davvero l’amore fra Giulia e Francesco o è tutto un fuoco di paglia?