Cristiano Malgioglio attacca Ivan Cattaneo al Gf Vip: scontro in diretta

Gf vip 2018, Cristiano Malgioglio contro Ivan Cattaneo: le critiche all’amico

Cristiano Malgioglio e Ivan Cattaneo si sono scontrati al Gf Vip 2018. Era inevitabile. Prima o poi il divo dell’edizione precedente avrebbe dovuto dire quello che realmente pensa del suo amico. C’è un rapporto strano, fra i due: dicono di essere amici, ma si punzecchiano in continuazione; dicono di essere amici e non si sentono da molto tempo (e infatti zia Malgy non aveva nemmeno il numero di telefono di Ivan). Questa sera, durante la diretta del lunedì del Grande Fratello Vip, il paroliere gliene ha dette quattro al cantante. E, come al solito, ha dato il meglio di sé restando sé stesso. Ma cosa è successo precisamente tra Ivan e Cristiano?

Cristiano Malgioglio e Ivan Cattaneo: ecco cosa si sono detti

Ivan Cattaneo è stato bloccato col freeze e Cristiano Malgioglio gli ha potuto dire senza interruzioni ciò che pensa di lui: “Non imitarmi. Cerca di essere Ivan Cattaneo. Che cosa ha fatto? Ivan non devi parlare!”. Dopo aver mostrato il video degli innumerevoli baci di Ivan (e ricordiamo che per lui Elia ha fatto persino il tronista gay), quest’ultimo lo ha punzecchiato così: “Mica sei un po’ geloso?”. La risposta di Malgioglio non ha tardato ad arrivare: “Io avrei evitato tutto questo. Quelli di Ivan sono molto aggressivi”.

Ivan Cattaneo racconta la sua verità

Vi abbiamo parlato dell’ingresso di Malgioglio e di altri concorrenti (che conosceremo probabilmente nelle prossime puntate) e le sorprese non mancheranno mai: soprattutto per ridestare dal sonno profondo alcuni personaggi di quest’ultima edizione! Lo scontro di Malgioglio e Ivan non è comunque finito qua. Cattaneo ha raccontato la sua verità: “Tu mi hai chiamato, non io! Con la scusa che non avevi più il mio numero, te lo sei fatto dare da un mio amico e mi hai chiamato. Io non posso imitare te: sei inimitabile. Sei un cartone animato gay. Io sono un uomo. Rimango sempre un uomo. Io sono un altro gay. Ho fatto coming out quaranta anni fa, tu un quarto d’ora fa!”. E Cristiano lo ha salutato con un critica al suo abbigliamento: “Il problema di Ivan è questo stile anni ’70. Devi evitare le maglie a rete. Sembra che vai a pescare delle c0zze!”.