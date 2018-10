Francesco e Giulia, bacio evitato al Gf Vip: “Non voglio farlo”

Bacio Francesco e Giulia al Gf Vip? Monte chiarisce tutto

C’è stato davvero il bacio di Francesco e Giulia al Gf Vip 2018? A quanto pare, i due ragazzi non sono mai andati oltre alle semplici carezze. Perché Francesco ha deciso così. Ha più volte ribadito di voler approfondire la conoscenza con la influencer solo fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Non vuole costruire una storia fatta di gossip. Si può rispettare la decisione di Francesco Monte, ovviamente, ma lui non appena ha messo piede all’interno della Casa, è subito entrato in un ciclone di pettegolezzi! E lo sapeva bene fin dall’inizio, visto che, solo un anno fa, la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez lo ha lasciato definitivamente in diretta.

Grande Fratello Vip, Francesco frena di nuovo Giulia

Gossip o non gossip, Francesco Monte non vuole fare un passo importante con Giulia Salemi. E non la considera nemmeno la sua fidanzata. Molti pensavano di non vederli più insieme dopo che lui aveva lasciato il Gf Vip e invece avranno ancora tanto da raccontare. Una storia che non decolla e abbiamo avuto l’ennesima conferma di ciò con l’ultima esternazione dell’ex tronista: “Giulia, io non ho intenzione di baciarti. Non voglio farlo”. E la ragazza ha accettato anche questa frase (un altro macigno). Poi si è immediatamente confidata con Le Donatella: “Mi ha detto chiaramente che non sente la voglia di baciarmi”.

Esistono davvero delle coppie al Gf Vip 2018?

E mentre Francesco Monte e Giulia Salemi fanno passi da tartaruga, Elia Fongaro e Jane Alexander hanno sorpreso per l’ultima decisione che hanno preso! Poco ma sicuro, alla fine di questo Grande Fratello Vip, almeno una coppia deciderà di vivere il proprio amore al di fuori della Casa. Adesso però molti si stanno chiedendo se ci potrebbe essere un ritorno di fiamma tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Abbiamo scoperto nuovi segreti sul loro conto e questa sera, nella puntata speciale del giovedì del Gf Vip 3, potrebbe essere rivelato tanto altro ancora!