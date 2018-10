Francesco Monte lascia il Grande Fratello Vip: il motivo spiegato dalla produzione

Gf Vip, Francesco Monte abbandona? Il comunicato della produzione

Francesco Monte ha lasciato il Grande Fratello Vip. Momentaneamente. Durante la diretta di Mediaset Extra (della quale non ci sfugge proprio nulla), abbiamo visto l’ex tronista di Uomini e Donne salutare i suoi amici e andare via. Ma cosa è successo precisamente? Per evitare inutili allarmismi, la produzione del reality show di Canale 5 ha prontamente pubblicato su Twitter un comunicato col quale è stato spiegato il reale motivo per cui Francesco ha abbandonato il Gf Vip temporaneamente. Ecco cosa è emerso: “Francesco Monte questa mattina è uscito dalla Casa per un controllo medico”. Un messaggio che comunque ha preoccupato i più: pensano che si tratti di qualcosa di grave. E invece non è così e vi spieghiamo precisamente cosa è successo.

Cosa è successo a Francesco Monte? Verità emersa durante la diretta di Mediaset Extra

Ha problemi di salute, Francesco Monte? Al Gf Vip 2018 non è la prima volta che un concorrente lasci la Casa più spiata d’Italia per accertamenti medici. Lui non è dunque il primo e nemmeno l’ultimo. La verità è che Francesco ha avuto dei seri dolori ai denti perché – come ha spiegato lui stesso – li strofina violentemente con lo spazzolino e questo comporta diversi problemi. Anche sua madre faceva lo stesso. Giulia Salemi – e non c’è nemmeno bisogno di dirvelo – si è preoccupata per lui e questo dimostra ancora una volta quanto sia insicura e quanto sia alta la probabilità che il loro rapporto possa finire da un momento all’altro.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: Francesco Monte protagonista della puntata di giovedì

Francesco Monte sta bene. E giovedì sarà uno dei protagonisti della diretta. Perché? Assieme ad altri concorrenti del Grande Fratello Vip ha fatto dei complotti nella notte. È un gioco, direte, ma a molti non piace assolutamente il modo di procedere di Monte. Attraverso le ultime anticipazioni del Gf Vip 3 sappiamo anche che ci sarà il confronto tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, anche se Parpiglia ha sorpreso tutti raccontando di notte la verità su questa coppia! Prepariamoci a tanti altri colpi di scena.