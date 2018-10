News Gf Vip 2018, complotti nella notte: Francesco, Elia e Jane strateghi?

Complotti nella notte al Grande Fratello Vip: cosa sta succedendo?

Finalmente i concorrenti del Gf Vip 2018 stanno giocando. E stanno facendo le loro strategie. Qualcuno le fa per salvare le persone che ha più a cuore, qualcun altro invece per mandare a casa i personaggi più forti, fatto sta che qualcosa si è mosso. Menomale. Non appena è terminata la puntata, sono saltate a una a una tutte le strategie e questa notte il popolo di Twitter si è ribellato per alcune mosse che non sono piaciute per niente. La più bersagliata al momento è Jane Alexander: “Sta manovrando tutto e tutti, forse anche Elia. Jane racconta pa**e. Ivan non voleva nominare Martina ma Jane sta raccontando questo a tutti. Se tenete a Elia, forse vi conviene nominare Jane, salvare Ivan e farlo camminare da solo”.

Il piano di Elia Fongaro per salvare Jane Alexander

Se tutti i fan dell’ex Velino dovessero seguire il consiglio di questa utente di Twitter, non scopriremo mai se Jane accetterà di sposare il fidanzato e cosa ci sarà con Elia. A giocare è anche il bel Fongaro, che ha fatto di tutto per salvare la sua coinquilina preferita: “Elia che ha combinato tutto ‘sto ca**no solo per salvare Jane e lei invece che lo scarica per pararsi il c**o con i giovani. Ma questo ragazzo che ha fatto di male?”. E ancora: “Da sostenitrice di Elia dico che ha sbagliato. Lo ha ammesso anche lui e si è preso le sue colpe. Lo ha fatto per un motivo, e aveva ragione, perché la strategia del gruppo c’è. Spero capisca che deve giocare da solo, perché li dentro non può fidarsi di nessuno”.

Anticipazioni Gf Vip 2018, gli strateghi verranno smascherati giovedì?

Tutti parlano di questa “mente del gruppo”. Prima fra tutte Lory Del Santo: “Lory ha ipotizzato che ci fosse un gruppo che complotta, è andata a dirlo a Ivan e alla Marchesa. La Marchesa intanto, capendo che Elia la poteva votare per il litigio, ha fatto pace e hanno portato Elia a crederci perché ha ottenuto tre nomination identiche”. A capo del gruppo ci potrebbe essere Francesco Monte (già accusato di complottare con Giulia Salemi): “Per me a decidere non è Silvia, comunque, ma Monte e Stefano. Altro che Silvia!”. A proposito di Silvia Provvedi: sempre nella notte Gabriele Parpiglia ha pubblicato un lungo messaggio con cui ha spiegato com’è veramente andata a finire la storia tra lei e Fabrizio Corona. Verranno svelati altri misteri nella puntata di giovedì 25 ottobre, durante la quale scopriremo anche chi verrà eliminato (e non è difficile capire chi sarà).