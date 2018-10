Grande Fratello Vip 2018, quinta puntata: eliminato e nominati, ecco cos’è successo

Quinta puntata Gf Vip 2018: Eleonora Giorgi eliminata

Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 2018 è successo davvero di tutto, dalla finta eliminazione di Lory Del Santo all’entrata in casa di tre nuovi concorrenti. In questo post non solo vi riassumeremo brevemente i principali momenti della messa in onda ma vi ricorderemo tutte le nomination fatte dai partecipanti. Insomma dovrete pure arrivare preparati alla puntata di giovedì, no? Questo è il modo più veloce per farlo. Ma partiamo dall’eliminato: Eleonora Giorgi è stata la concorrente più votata, precisamente dal 36% del pubblico, e che ha dovuto abbandonare subito la casa del Grande Fratello Vip 3. “Mi dispiace di essere uscita – ha detto a Ilary e ad Alfonso dopo l’arrivo in studio – ma non vedo l’ora di rivedere i miei figli”. Un’eliminazione non inaspettata, a dire il vero, visto che nella sua permanenza nel programma la Giorgi si è fatta notare non solo positivamente.

Grande Fratello Vip 2018 quinta puntata: riassunto di ciò che è successo

Ricordiamo infatti che anche se il racconto dei momenti più difficili del suo passato ha commosso tutti e che comunque la sua personalità solare ed estroversa è stata d’aiuto in molti casi, l’attrice e regista si è resa protagonista di scivoloni che in alcuni casi hanno indignato il Web. Pensate per esempio alle parole poco carine usate nei confronti di Benedetta Mazza, parole che anche Maurizio Battista ha fatto notare a Silvia Toffanin a Verissimo. Oltre all’eliminazione di Eleonora Giorgi comunque si è parlato di molti altri argomenti: Benedetta e Stefano sono stati messi da parte ma Francesco Monte e Giulia sono stati di nuovo protagonisti; si è parlato inoltre dell’ingresso di Corona giovedì, quando molto probabilmente Barbara d’Urso sarà l’ospite d’eccezione di questa chiacchieratissima puntata a sorpresa. E non è finita qui: un momento ancor più bello ha visto protagonista Lory Del Santo che per fortuna non è stata eliminata davvero e sarà invece coccolata nella suite da Lisa Fusco. Anche Jane è stata al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con Elia Fongaro. Cosa c’è davvero tra i due?

Chi sono i nominati del Gf Vip 3? Tutte le nomination della quinta puntata

Una bella puntata insomma che comunque poteva essere gestita meglio: a un certo punto infatti abbiamo faticato a capire cosa stesse succedendo. Ma non preoccupatevi! Le nomination, palesi per le donne in questa quinta puntata, le abbiamo tutte e ve le ricordiamo subito in questo elenco:

Giulia Salemi ha nominato Elia perché non condivide i suoi sospetti sul presunto gruppo che si è formato in casa;

per lo scherzo fattogli in settimana alle 4 di notte; Martina ha nominato la Marchesa d’Aragona perché deve ancora capire dove finisce il personaggio e dove inizia Daniela;

perché vorrebbe che tirasse fuori qualcosa di più; Benedetta ha nominato Elia perché fondamentalmente non si sono mai compresi e non accetta che abbia parlato di questo presunto gruppo formatosi all’interno dei concorrenti;

perché non la ritiene una persona chiara; Le Donatella hanno nominato Elia perché non hanno capito a che gioco sta giocando;

perché è rimasto male per non essere stato scelto come suo concorrente preferito nel gioco iniziale del Gf; Jane ha nominato Ivan perché pensa abbia una doppia faccia;

perché hanno smesso di scoprirsi e conoscersi; Fabio ha nominato la Marchesa d’Aragona perché è troppo invadente e poco umile;

perché l’ha votata sulla base di una supposizione senza essere certa; Stefano ha nominato Ivan per via di un complotto di cui si capirà meglio in settimana.

I nominati della quinta puntata sono la Marchesa d’Aragona, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander. Chi uscirà giovedì?