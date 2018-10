Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip, è ufficiale: ecco quando e perché

Barbara d’Urso arriva al Grande Fratello Vip 2018, è ufficiale

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip 2018. Complice anche un suo conto alla rovescia su Instagram che coincide perfettamente con la puntata eccezionale del giovedì, non ancora confermata in via ufficiale però. Le ultime indiscrezioni confermano l’arrivo di Barbara al Gf Vip, naturalmente non sarà una concorrente e possiamo dimenticare anche un’eventuale sostituzione di Ilary Blasi. A svelare quando e perché vedremo Barbara d’Urso nel reality show è stato Today, che ha contemporaneamente confermato la presenza della conduttrice al Gf Vip e smentita la sua partecipazione come nuova conduttrice.

Gf Vip, Barbara d’Urso sarà ospite giovedì 25 ottobre

Non dovrà affatto sostituire Ilary Blasi al timone del reality, bensì Barbara d’Urso sarà ospite del Grande Fratello Vip. Cosa farà? Questo è ancora da scoprire, potrebbe comparire nella Casa a dare una svegliata ai concorrenti come ha fatto Cristiano Malgioglio la settimana scorsa oppure aprire la puntata, inaugurando così le puntate del giovedì che sono una vera novità nell’edizione italiana del reality show. Come reagirà Alfonso Signorini a Barbara d’Urso ospite al Gf Vip? Tra i due c’è un po’ di gelo da qualche anno, è volata qualche frecciatina anche di recente. Insomma sarà curioso vedere il loro incontro, per scoprire in che rapporti sono effettivamente. Ed è ovvio che c’è grande attesa di scoprire cosa farà Barbara al Grande Fratello Vip.

Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip 2018: confronto con Ilary Blasi?

Un’altra ipotesi potrebbe essere un confronto tra Barbara d’Urso e Ilary Blasi, un confronto ironico e divertente s’intende. Non pensiamo che le due conduttrici si metteranno a litigare. Oppure Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip avrà un ruolo tutto suo nella puntata del giovedì? Magari uno spazio di gossip, o di confronti tra i Vip per scatenare dinamiche e discussioni. Certo è che gli autori le stanno tentando tutte pur di dare una svolta a questa edizione, come l’ingresso di tre nuovi concorrenti.