Anticipazioni Gf Vip, Barbara d’Urso sostituisce Ilary Blasi? La verità sul giovedì

Barbara d’Urso conduttrice del Gf Vip?

Si è molto parlato in questi giorni della puntata del giovedì del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo che si è diffuso il pettegolezzo che sarebbe stata Barbara d’Urso a condurlo. La verità oggi è stata svelata da una fonte super affidabile, vale a dire Gabriele Parpiglia, che in parecchie occasioni ci ha regalato perle di gossip su tantissimi personaggi del piccolo schermo. Prima di vedere cos’ha scritto l’autore e giornalista TV facciamo però un piccolo sunto: la prossima settimana il Gf Vip dovrebbe andare in onda non solo il lunedì ma anche il giovedì. Questo potrebbe voler dire concludere prima il programma, forse per via degli ascolti sottotono, oppure che la produzione ha in mente di creare nuove dinamiche da dividere tra il lunedì e il giovedì.

Grande Fratello Vip, la nuova conduttrice sarà Barbara d’Urso? Falso

Come vi dicevamo, qualcuno aveva ipotizzato che la d’Urso sarebbe subentrata alla Blasy solo a metà settimana: una scelta che, sempre secondo questi, avrebbe innescato un aumento dello share. I fatti tuttavia non stanno così, e a spiegarli è stato proprio Parpiglia in una delle sue Instagram stories. Quest’ultimo alla domanda “Ma è vero che la d’Urso presenterà il Gf Vip di giovedì?” ha risposto chiaramente dicendo “I conduttori del gf vip sono Alfonso Signorini e Ilary Blasi”. E non è che sia difficile credergli in effetti, se pensate che la personalità della Blasi è venuta fuori in parecchie occasioni: vi ricordate ad esempio di quanto accaduto nell’ultima puntata? Nessuno si aspettava una reazione del genere, no?

Tutte le anticipazioni sul Grande Fratello Vip tra nuovi amori e nuovi concorrenti

Gossip spento sul nascere insomma. Non chiedeteci cosa accadrà di giovedì perché non è stato ancora comunicato nulla dal Grande Fratello. Non è improbabile tuttavia che il lunedì ci saranno le nomination e il giovedì le eliminazioni, ma si tratta di una nostra supposizione. Intanto sappiate che nella prossima puntata ne vedrete delle belle: si parlerà senz’altro di Stefano Sala, della sua fidanzata e di Benedetta Mazza; per non parlare di Francesco e Giulia che ci sembrano sempre più distanti dopo l’ultima diretta; non è da escludere inoltre che entri un nuovo concorrente e che questo concorrente porti proprio il nome di Patrizia. Sì, proprio lei, Patrizia De Blanck, che tanto ha fatto discutere nell’ultima diretta. Seguiteci perché continueremo a tenervi aggiornati!