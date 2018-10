Gf Vip nuovi concorrenti, ecco chi sono le tre new entry scelte per il reality

I nuovi concorrenti del Gf Vip 2018

E pensare che avevamo perso le speranze di vedere tra i nuovi concorrenti del Gf Vip 2018 qualche volto interessante. Ci sbagliavamo di grosso perché stando a quanto rivelato da TvBlog saranno ben tre i nuovi ingressi e saranno uno migliore dell’altro: una bella selezione insomma che potrebbe dare una botta di vita agli ascolti (leggermente in salita) del programma. Ma veniamo al dunque e vediamo subito le novità: chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip? Si tratta di nomi sicuri oppure c’è la minima possibilità che non vengano scelti per far parte del cast di quest’edizione? Vi sveliamo tutto adesso, in attesa di vedere cosa succederà lunedì.

Grande Fratello Vip 2018, ecco i nomi dei nuovi concorrenti

I tre nomi sono quelli di Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber: tre personaggioni insomma su cui era circolata qualche indiscrezione negli ambienti. A dire il vero, è un peccato che siano stati sprecati in questo modo, visto che, fossimo stati nello staff, li avremmo scelti sin da subito: ricordiamo che Cecchi Paone non è estraneo a liti e discussioni anche accese (pensate a quelle con Vittorio Sgarbi o alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi); Maria Monsè ha avuto una forte discussione con la Marchesa d’Aragona che proprio dopo gli ultimi avvenimenti non sarà affatto felice di rivederla; Ela Weber infine non può essere presentata diversamente da loro: concorrente dalle forme prorompenti, non è certo un personaggio che sta in disparte in silenzio. Grandi novità insomma, se dovessero essere confermate, e sono solo alcune di quelle recenti sul Grande Fratello Vip 2018.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 3, cast e news super

Proprio ieri infatti vi abbiam parlato di alcuni pettegolezzi su Gf Vip, Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, pettegolezzi a cui ha risposto lo stesso Parpiglia. Sempre nella giornata di ieri abbiamo visto Francesco scoppiare in lacrime per Cecilia Rodriguez ed Eleonora Giorgi parlare di alcuni momenti difficilissimi del suo passato (su cui non avremmo mai immaginato si sarebbe soffermata). E non è finita qui: che dire della seconda nuova coppia che potrebbe nascere nel programma? Ce ne sono insomma di novità, e la cosa bella è che potremo scoprirle in ben due dirette: come sapete infatti, il Gf dovrebbe andare in onda anche giovedì. Saranno confermati questi tre nuovi concorrenti oppure qualcuno salterà fino alla fine? Restate sintonizzati con noi!