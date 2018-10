Grande Fratello Vip, Francesco ancora innamorato di Cecilia? Il ragazzo in lacrime

Francesco ama ancora Cecilia? La verità al Grande Fratello Vip

Il daytime di oggi del Grande Fratello Vip ha visto Francesco Monte piangere ancora una volta per Cecilia Rodriguez: è sempre bello vedere un uomo piangere e lasciarsi andare senza aver timore di essere giudicato come poco virile. E in questo Francesco si sta dimostrando molto maturo: ha raccontato molto di sé, del suo passato, del rapporto coi suoi genitori e con la mamma che non c’è più, di tante cose che non avremmo potuto sapere se lui non avesse affrontato questo reality show risparmiandosi. Gli vogliamo bene anche per questo, no? Anche se preferisce senz’altro non essere accostato a Cecilia – e lo ha più volte dimostrato dicendolo a Giulia Salemi – non possiamo però evitare di scriverne. Anzi.

Gf Vip, le parole di Francesco su Cecilia: “Ho smesso di amare una persona che non c’è più”

Se molti stanno aspettando infatti la prossima mossa di Fabrizio Corona nei confronti di Silvia Provvedi, non si può dire che la storia tra Francesco e Cecilia sia passata in secondo piano: il tradimento della Rodriguez infatti lo ricordano ancora tutti ed è una cosa di cui Francesco ha parlato più volte. Anche in questo daytime. “Ho smesso di amare una persona che non c’è più – ha confessato Francesco – perché la Cecilia di oggi non è più quella che amavo io. Quando le dicevo ‘Tu sei il mio cuore, io senza il mio cuore non posso vivere’, è quello che pensavo. Quindi sì, con lei totalmente mi sono lasciato andare, ho aperto tutto, mi sono reso vulnerabile al cento per cento”. Nessun sentimento insomma, se non bei ricordi, per quanto possano essere belli i ricordi che si hanno di una persona che ti ha fatto del male…

Le ultime news sul Grande Fratello Vip: puntate da non perdere

Ma cosa sta succedendo al Grande Fratello Vip in questi giorni? Sappiate che gli argomenti sono tali e tanti che la puntata sarà ricchissima: anzitutto bisognerà capire se Corona parlerà mai in puntata dopo lo sfogo di Ilary Blasi. In secondo luogo c’è da capire come si metteranno le cose tra Francesco e Giulia perché gli ultimi litigi non fanno presagire nulla di buono. E che dire della possibile storia tra Stefano Sala e Benedetta Mazza? Ce ne sono davvero tante di cose, soprattutto se pensate che dopo gli ultimi avvenimenti Patrizia De Blanck potrebbe entrare nella casa come concorrente. E sicuramente si parlerà anche di Eleonora Giorgi che ha raccontato al Gf del suo passato con la droga. Saranno dei momenti bellissimi che in alcuni casi potrebbero anche essere d’aiuto per qualcuno. Non perdeteveli!