Eleonora Giorgi droga: “Sono precipitata, mi ha reso fragile”, lo sfogo al Gf Vip

Gf Vip, Eleonora Giorgi confessa il suo difficile passato nel tunnel della droga

Sapevamo già del passato di Eleonora Giorgi con la droga. D’altra parte, un’attrice così sensibile e gioiosa non poteva che aver tratto forza da momenti del genere, momenti che ha saputo trasformare in qualcosa di grande: nelle grandi interpretazioni che ci ha regalato e che nessuno dimenticherà mai. Non sapevamo tuttavia che Eleonora ne avrebbe parlato a cuore aperto al Gf Vip, trattandosi di un argomento che non viene compreso da tutti e che avrebbe potuto esporla a molte critiche. Purtroppo, ci vien da dire, perché dinanzi a casi come questi bisognerebbe tacere e ascoltare. E anche imparare, visto che non è semplice uscirne.

Elonora Giorgi e la droga, uno sfogo improvviso al Grande Fratello Vip

Il daytime di oggi sembrava essere destinato a finire nel dimenticatoio e invece siamo sicuri che tante delle dichiarazioni andate in onda le vedremo anche lunedì (o giovedì, chissà). Pensate soltanto a quanto detto da Francesco su Cecilia. Oppure alle stesse parole della Giorgi che inizialmente in confessionale aveva solo lamentato il fatto che i ragazzi, soprattutto Benedetta Mazza e Stefano Sala, si limitassero soltanto a giocare. “Non riusciamo a mettere sei parole in croce, in fila – queste le sue parole –. L’esplosione di testosteronica si sfoga tutta col sollevamento pesi. Ma fare le cose che un uomo e una donna fanno? Io ho un po’ una visione dionisiaca, e invece qui è tutto grattino, sorrisino, massaggino… Ino, punto”. Insomma la Giorgi vorrebbe vedere qualcosa di più, anche se questo qualcosa, diciamocelo, è stata proprio lei a darcelo oggi raccontandosi al pubblico.

Gf Vip 3 anticipazioni, cosa vedremo lunedì

“Nasco in una famiglia meravigliosa e sono molto felice – così inizia il suo sfogo al Gf Vip –. A sedici anni mia madre scopre che mio padre ha una compagna con altri due bambini. Mia madre ha deciso di metterlo alla porta e lui diceva: ‘Ma io non voglio, siete voi la mia famiglia’”, queste le sue parole sull’infanzia. “Sbaglio le frequentazioni – ha poi raccontato riferendosi al periodo in cui divenne una giovane attrice –, sono precipitata nella droga ma il buon Dio è molto generoso e mi fa incontrare l’uomo dei miei sogni [Angelo Rizzoli ndr]. Il fatto di essere uscita dalla droga per un periodo mi ha reso fragile”. Delle dichiarazioni inaspettate, diciamocelo, che rendono la puntata di lunedì ancor più interessante. Ricordiamo infatti che potremmo sentir parlare non solo la Giorgi ma anche la Marchesa D’Aragona dopo quanto accaduto e Fabrizio Corona, che potrebbe decidere di vedere Silvia Provvedi nonostante gli ultimi sfoghi di Ilary Blasi. Pronti per la nuova diretta?